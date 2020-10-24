يورو نيوز: «حي المستقبل» يعزز دبي مركزاً للابتكار عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت «يورو نيوز» أن دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار بفضل احتضانها للمواهب وحماية براءات الاختراع، موضحة أن حي المستقبل الذي تحتضنه الإمارة يجعلها أكبر مركز للابتكار والإبداع في العالم ويرسّخها عاصمة اقتصادية بامتياز.

وأوضحت في تقرير حديث نشرته المحطة أخيراً أن «حي المستقبل» في قلب دبي يعد مركزاً لتناول الطعام الفاخر، حيث يعج بمطاعم عالمية المستوى، وحمامات سباحة علوية من فئة الخمس نجوم ومعالم ثقافية، تشمل متحف المستقبل الجديد، الإعجاز الهندسي الذي لا يمكن تفويته.

ووصف التقرير دبي بالمدينة دائمة التطور، تتسم بجرأتها وطموحها، وتركز على المستقبل، حيث يضم حي دبي للمستقبل 3 أماكن رئيسية أبراج الإمارات ومركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي لعبت جميعها دوراً محورياً في تطوير دبي على مر السنين، حيث تمزج الوجهة الديناميكية بين العمل والمتعة.

وأضاف أن المتعة والطعام الفاخر في دبي تتجلى بافتتاح مركز أفينيو البوابة التجارية، حيث تزداد خيارات البيع بالتجزئة، والذي أصبح خلال فترة وجيزة واحداً من أكثر الوجهات إقبالاً في دبي، حيث يضم أكثر من 200 علامة تجارية رائدة في تجارة التجزئة والفنون والأزياء والأطعمة والمشروبات

وتجمع قرية البوابة ما بين الفن وعالم الطهي والتجارة تحت سقف واحد في مركز دبي المالي العالمي، وتُعدّ مكاناً عاماً مثالياً للاستمتاع بالهندسة المعمارية والفنّ والتسوّق، بالإضافة إلى التصميم الصناعي والتصميم الداخلي.

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