«هيئة الاتصالات» تُحذّر من ثغرة أمنية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات اكتشاف ثغرة في «أي بي إم كيو رادر وين كولكت» من الإصدار 7.2.0 وحتى 7.2.9 تؤدي إلى تصعيد الصلاحيات بحيث تسمح للمستخدم ذي الصلاحيات المحدودة أن يحذف ملفات النظام ويعطل «وين كولكت» ويرفع من صلاحياته إلى مستوى «سيستم». وأوصى الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة بضرورة إلغاء تثبيت «وين كولكت» وإعادة تثبيته مجدداً ليتم تحديثه إلى الإصدار «7.3.0».

وتواصل الجهات الرقابية في الدولة تحذيراتها من هجمات إلكترونية تستهدف المعلومات والبيانات لطلب الفدية أو بغرض التخريب، حيث تصدت هيئة الاتصالات ومنعت نحو 674 ألفاً و136 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام .

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