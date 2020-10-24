البنك الدولي: الإمارات بين الكبار في أسواق السلع العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

رصد البنك الدولي وجوداً قوياً للإمارات بين الدول الكبرى في أسواق السلع العالمية، وذلك في أحدث إصدار من سلسلة تقاريره الدورية بعنوان «آفاق أسواق السلع».



وأصدر البنك، أمس، نسخة أكتوبر 2020 من سلسلة التقارير، وجاءت بعنوان «استمرار صدمات السلع»، حيث توقع استمرار التأثير السلبي الناجم عن تفشي «كوفيد 19» على أسعار السلع العالمية لفترة من الوقت.

وتطرق التقرير إلى مكانة الإمارات في أسواق السلع العالمية، فأكد من واقع أحدث البيانات المتوافرة وجوداً قوياً للدولة في أسواق عدد كبير من السلع العالمية الرئيسية، سواءً فيما يتعلق بعملية الإنتاج أو إعادة التصدير.

وأفادت البيانات المُدرَجَة بالتقرير، وجميعها يغطي عام 2019، بأن الإمارات تحتفظ لنفسها بموقع بارز بين العشرة الكبار في حجم إنتاج كلٍ من الألمنيوم والنفط، وأيضاً في حجم إعادة تصدير الشاي، فضلاً عن مكانتها بين الــ 15 كبار في حجم إنتاج الغاز الطبيعي.

وتوقع التقرير أن تحتفظ الإمارات بهذه المكانة المرموقة، إنتاج وإعادة تصدير السلع المذكورة خلال الأعوام المقبلة.

وجاء ترتيب الإمارات في المركز الخامس عالمياً في إنتاج الألمنيوم المكرر، حيث بلغ حجم إنتاجها منها 2.579 ألف طن متري في 2019.

وحلّت الإمارات في المركز السادس عالمياً في إنتاج النفط الخام في 2019، بحجم إنتاج بلغ 3.998 آلاف برميل يومياً، وجاءت في المركز الـ 14 عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي، بحجم إنتاج بلغ العام الماضي 63 مليار متر مكعب.

كما جاءت الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والثامن عالمياً في إعادة تصدير الشاي، حيث أعادت تصدير 67 ألف طن متري مكعب في العام الماضي.

وبالإضافة إلى ما سبق حلّت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والـ 13 عالمياً في تصنيع الذهب، حيث بلغ حجم ما تصنعه منه 43 طناً مترياً وفقاً لأحدث بيانات متوفرة وهي بيانات 2018.



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