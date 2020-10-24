«إيكيا» تفتتح أول متجر في «عمان أفنيوز مول» 2022

المصدر: مسقط- البيان

تستعد «إيكيا»، لافتتاح أول متجر ضخم لإيكيا في عمان أفنيوز مول، في مركز العاصمة مسقط، بحلول الربع الأول 2022.

وتم خلال مؤتمر صحافي، عقد مؤخراً على شبكة الإنترنت، التوقيع على اتفاقية بين مجموعة الطاهر، وهي شركة متعددة الأعمال التجارية في السلطنة، والمطور الرئيس لعمان أفنيوز مول، ومجموعة الفطيم، الحاصلة على امتياز إيكيا في السلطنة، ودول أخرى، كالإمارات ومصر.

وقال الشيخ محمد بن سعود الخليلي عضو مجلس إدارة مجموعة الطاهر: «يسرنا التعاون مع مجموعة الفطيم، لافتتاح فرع للعلامة التجارية السويدية المعروفة عالمياً إيكيا، في عمان أفنيو مول، ولا نعتقد أن افتتاح متجر إيكيا عمان، سيعزز من كون عمان أفنيوز مول وجهة رائدة للتسوق فحسب، بل أيضاً سيسهم في تعزيز مكانته القوية، باعتباره أحد المراكز التجارية الرئيسة للتسوق في السلطنة».

وسيتم افتتاح فرع إيكيا على امتداد طابقين، وسيكون هذا المتجر الجديد، أحد أكبر متاجر العلامة التجارية في المنطقة، ومن المتوقع أن يلبي احتياجات العملاء في محافظة مسقط، والسلطنة بشكل عام، كوجهة مفضلة للتسوق لمنتجات هذه العلامة التجارية الشهيرة المنتظرة. ويتم تشغيل المركز التجاري وإدارته، من قبل مجموعة اللولو.

وقال أشرف على إم إيه، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: «سعداء وفخورون بانضمام إيكيا في عمان أفنيوز مول، حيث إن افتتاح أكبر متجر لإيكيا على مستوى الشرق الأوسط في عمان أفنيوز مول، يعد جزءاً من التزامنا بالنمو المستدام، وثقة تجار التجزئة بنا، ونحن ملتزمون بتعزيز البنية التحتية لعمان أفنيوز مول، باعتباره العلامة التجارية الرائدة، والأكثر ثقة على مستوى السلطنة».

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