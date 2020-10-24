648 مليون مشاهدة لـ «مشهور ـ أوبو» على «تيك توك»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت أوبو، العلامة التجارية في مجال الهواتف الذكية والتكنولوجيا، أسماء الفائزين في تحدي #مشهور_أوبو، الذي كانت الشركة أطلقته الشركة عبر منصة تيك توك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستمر التحدّي لمدة 6 أيام وتم اختيار ثلاثة فائزين هم حساب @varsha1913 من الإمارات، وحساب @mayuushh من السعودية وحساب @moni_ca58 من المغرب، حيث حصل كلّ منهم على جهاز أوبو رينو 4 الجديد.وحصد التحدي 168,818 مشاركة عبر الوسم الخاص، والتي ضمّت أكثر من 499 ألف فيديو تم تسجيلها من قِبل مستخدمي الهواتف من الشباب الراغبين بالتعبير عن قدراتهم الإبداعية. وبلغ إجمالي المشاهدات أكثر من 648 مليون مشاهدة.

وقالت ماي هوانغ، رئيسة قسم التسويق في أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: تأتي سلسلة هواتف رينو 4 لترتقي بتجربة المستخدمين في مجال التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو إلى مستويات غير مسبوقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز