أسواق الأسهم تتماسك مع انطلاق ماراثون نتائج الشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي بالتزامن مع انطلاق ماراثون نتائج الشركات الفصلية للربع الثالث، في وقت استقطبت 3 أسهم بسوق أبوظبي نحو 50% من السيولة الإجمالية التي تجاوزت 3.7 مليارات درهم وتقدمها «العالمية القابضة» و«أبوظبي الأول» و«الدار».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.4% إلى 2185.55 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والنقل والسلع والخدمات والتأمين، فيما ارتفع سوق أبوظبي هامشياً 0.05% عند 4556.74 نقطة بدعم أسهم العقار والاتصالات والتأمين والصناعة والخدمات. واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 3.7 مليارات درهم، منها 756.85 مليون درهم في دبي و2.93 مليار درهم في أبوظبي، وجرى تداول 1.4 مليار سهم، موزعة بواقع 739.7 مليون سهم في دبي و644.5 مليون سهم في أبوظبي.

وتفاعلت الأسهم مع نتائج الشركات إذ صعد سهم «اتصالات» 1.07% بالغاً أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2019، مع تجاوز أرباح الشركة 8 مليارات درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما صعد «دو» 1.85% بعد ارتفاع أرباح الشركة إلى 1.39 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بينما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 3.48% و«دبي الإسلامي» 0.96% مع تراجع أرباحهما.

نتائج مالية

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـــ«البيان الاقتصادي»، إن التباين يسيطر على أداء الأسواق المحلية حيث حافظ سوق أبوظبي على استقراره بينما تراجع سوق دبي طفيفاً، فيما لا يزال الترقب يسيطر على المعنويات انتظاراً للمزيد من النتائج المالية في الفترة المقبلة ورؤية مدى التعافي من الأزمة التي أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي وأثرت بشكل كبير في معظم القطاعات الاقتصادية.

وتوقع دياب تذبذب الأسواق في الفترة القادمة لحين ظهور المزيد من النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة عن الربع الثالث من العام الحالي كذلك استقرار أسعار النفط، إضافة إلى تطورات الجائحة والاستحقاق الرئاسي الأمريكي ومن سيكون على رأس السلطة في الولايات المتحدة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.5% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 3.48% و«دبي الإسلامي» 0.96%، ونزل قطاع النقل 3.09% مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 5.29% فيما زاد «الخليج للملاحة» 3.46% واستقر «العربية للطيران». ونما قطاع الاستثمار 0.21% مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.23% فيما هبط «شعاع كابيتال» 1.78% واستقر «دبي للاستثمار»، وزاد قطاع العقار مدفوعاً بصعود «داماك» 23% و«إعمار مولز» 2.78%، رغم هبوط «إعمار العقارية» 0.76% و«الاتحاد العقارية» 3.14% و«ديار» 1.41%.

هيمن «دبي الإسلامي» على النشاط بنحو 115.37 مليون درهم تلاه «إعمار العقارية» 108.57 ملايين درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 95.47 مليوناً، وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 23%، تلاه «المدينة للتمويل» 9.55%، ثم «اكتتاب» 8.47%، فيما كان «الإثمار» الأكثر انخفاضاً 13.33%، تلاه «سلامة للتأمين» 7.87%، ثم «دي إكس بي» وهبط 6.78%. ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 135.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم تماسك سوق العاصمة ارتفاع قطاع العقار 5.08% مع نمو «الدار» 5.34% و«رأس الخيمة العقارية» 1.05%، فيما زاد قطاع الاتصالات 1.07% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع البنوك 0.9% إثر هبوط «أبوظبي الأول» 0.18% و«أبوظبي التجاري» 4.91% و«أبوظبي الإسلامي» 1.87%، ونزل قطاع الطاقة 0.87% مدفوعاً بهبوط «دانة غاز» 1.27% و«طاقة» 0.7% فيما استقر «أدنوك للتوزيع»، وانخفض قطاع الاستثمار 0.25% بعد انخفاض «العالمية القابضة» 0.36% و«إشراق» 1.31% فيما زاد «الواحة كابيتال» 0.98%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط بنحو 755.64 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 648 مليون درهم، ثم «الدار» 462 مليون درهم. وحقق «ميثاق للتأمين التكافلي» أكبر ارتفاع بنسبة 13.28%، تلاه «الجرافات البحرية» 12.47%، ثم «الاتحاد للتأمين» 7.84% وإغلاقه عند 0.55 درهم، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً 4.92%، تلاه «أبوظبي التجاري» 4.91%، ثم «أبوظبي لبناء السفن» 2.95%.

تباين في الأداء

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 151.2 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 93.9 مليوناً، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 151.2 مليون درهم، ونحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 93.9 مليون درهم.

وعمد المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي بصافي استثمار 452.56 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

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