«حول الإمارات للمفروشات» تطلق مجموعة قطع وردية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، العلامة التجارية المحلّية للأثاث الداخلي والخارجي، قطع أثاث وأكسسوارات، التي تتميز باللون الوردي، والتي تم إعدادها لإضفاء الإشراق على مساحة المعيشة بأسلوب نابض بالحياة. تتضمن المجموعة، الأرائك والوسائد وصواني الضيافة والأكسسوارات المتنوعة.

وتتضمن المجموعة أريكة سبيكتر 3 مقاعد، لإثراء منطقة المعيشة، وهي منجدة بقماش مخملي ناعم، لإضافة لمسة فاخرة إلى الديكورات الداخلية. ويمكن قلب المسند بسهولة للاستمتاع بالقيلولة، أو التمدد براحة بعد يوم شاق. وتتميز الأريكة بأرجل معدنية قوية، مطلية بالكروم، وترتكز على قاعدة متينة. كما تتضمن أريكة بمقعدين من بروكستون، كإضافة مثالية للديكور البسيط، وهي تتميز بمقعد منجد بقماش وردي اللون ناعم، ومسند الظهر الذهبي.

وهناك صينية تقديم أدرين دكاث مصنوعة من القماش الوردي الناعم، مع مقابض ذهبية بيضاوية الشكل مصنوعة بدقة. وكذلك وسادة جلوس مانوراما الدائرية، وهي مصنوعة من القطن، والمطرزة، لتمتزج بسهولة مع أي أثاث أو ديكور، وجعل الغرفة غنية ومتكاملة. وأيضاً وسادة مانوراما القطنية ذات اللون الوردي الساحر، التي تتميز بأنماط رائعة. وهناك، إلى جانب ذلك، لوحة الزهور كانفس رسم يدوي، حيث تضيف مجموعة الزهور الملونة الزاهية على القماش، حيوية إلى مساحتك، وتوازن ديكورات منزلك بلمسة دافئة وإيجابية.

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