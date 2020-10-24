إقبال «منضبط» خلال إطلاق هواتف «آيفون 12» في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

شهدت متاجر «آبل» في دبي مول ومول الإمارات في دبي وياس مول في أبوظبي، أمس، إطلاق هاتفي «آيفون 12» و«آيفون 12 برو»، فيما تميّزت حركة المستهلكين خلال الانتظار في الطابور بالانتظام والانضباط والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، وذلك بمساعدة العدد الإضافي من موظفي الأمن الذين جندتهم «آبل» لهذا الإطلاق.

الجيل الخامس

ويتوقع محللون أن يصل عدد شحنات هواتف «آيفون 12» و«آيفون 12 برو» بالإضافة إلى هاتفي «آيفون 12 برو ماكس» و«آيفون 12 ميني» اللذين يصلان الأسواق في 13 نوفمبر إلى حوالي 80 مليون وحدة، وهو رقم قياسي، بالرغم من الظروف الاقتصادية المحيطة بجائحة «كوفيد 19»، وذلك بفضل استراتيجية تسعير الهواتف بأسعار معقولة، علاوة على عدد من التحديثات المهمة التي ستتوفر في الهواتف الجديدة وفي مقدمتها التوافق مع الجيل الخامس ومعالج A14 الأسرع وتحسين مكونات ووظائف الكاميرا وهي عوامل يتوقع أن تجلب جولة جديدة من نمو المبيعات وفقاً لمراقبي السوق.

مورد وحيد

وتشير تقارير إلى أن شركة «فوكس كون» Foxconn الصينية التي لا تزال تقوم بعملية تجميع هواتف «آيفون» في الصين، قد ضمنت إنتاج الهواتف الجديدة خلال الربع الأول من عام 2021. وتعد «فوكس كون» أيضاً المورد الوحيد لجهاز «آيفون 12 برو ماكس» مقاس 6.7 بوصات.

وتتميز شبكة 5G على هواتف «آيفون» الجديدة بسرعات معززة كي تستمتع بسرعات أكبر في التنزيل والتحميل، وجودة أعلى عند تشغيل الفيديوهات عبر الإنترنت، وتجاوب أسرع في الألعاب، وتفاعل فوري في التطبيقات.

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