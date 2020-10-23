5.2 مليارات إنفاق الإمارات على إنترنت الأشياء 2023

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال عماد جمعة، مؤسس ورئيس جيه جروب، إن حجم الإنفاق على إنترنت الأشياء في الإمارات بلغ ما قيمته 2.4 مليار درهم العام الماضي، مع توقعات بأن يصل إلى 5.2 مليارات درهم في 2023، لتستحوذ الإمارات على 8% من إنفاق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إنترنت الأشياء.

وتوقع جمعة أن يصل الإنفاق على تقنيات إنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 64.7 مليار درهم في 2023، بحسب تقارير متخصصة، مشيراً في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، إلى أنه في السنوات الخمس القادمة، من المرجح أن ترتفع عوائد إنترنت الأشياء التي تأتي معظمها من خلال إمكانية الاتصال، لا سيما مع وجود المنصات والتطبيقات والخدمات التي ستمكّن هذه التقنية وتثري استخداماتها، كما ستلعب البيانات دوراً مهماً في تمكين وتحقيق هذا الهدف.

دمج التقنيات

وذكر أن الشركات في مختلف القطاعات تعمل على دمج تقنيات إنترنت الأشياء تدريجياً في عملياتها، حتى إن قطاع الرعاية الصحية عمد إلى استخدام تطبيقات معززة بإنترنت الأشياء لتجاوز الجائحة التي نواجهها حالياً، كما أصبحت تقنيات إنترنت الأشياء أمراً مألوفاً على نطاق واسع، إذ تتوفر أجهزة وحلول برمجية تساعد على نشر هذه التقنية وتحقيق الأهداف الرامية للتحول نحو الرقمية، وربّما تسريع هذا التحوّل بمعدل ثلاث مرات.

بيانات ضخمة

وأكد أن إنترنت الأشياء يُعتبر مفهوماً واسعاً، إلا أن البيانات الضخمة عالمٌ أوسع وأكثر تعقيداً بكثير، حيث توجد البيانات في كل مكان وتتوفر بمختلف الأشكال، مثل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الجغرافية والمكانية على سبيل المثال لا الحصر. وسابقاً، كانت الشركات تكدّس البيانات التي تستقبلها في كتل التخزين الداخلية، وتتركها على حالها بسبب قلة الإلمام بإمكانيات هذه البيانات وكيفية استخدامها والفرص الكامنة وراءها.

تدفق البيانات

ولفت عماد جمعة، إلى أن فكرة إنترنت الأشياء تتلخص في تطوير أشياء تتصل بالإنترنت، وتسمح للبيانات بالتدفق عبرها بسلاسة. وفيما يتفاعل الإنسان مع الأجهزة التي تتواصل فيما بينها، يتسع تدفق البيانات وتتنامى بأحجام كبيرة. وأوضح أنه تم تصميم الأجهزة المعززة بإنترنت الأشياء بطريقة تمكّنها من مراقبة وتعلّم تفضيلات المستخدم وسلوكه، موضحاً أنه عندما تتصل هذه الأجهزة مع بعضها تتبادل أحجاماً ضخمة من البيانات التي تنتقل بسرعات عالية من خلال عدد من نقاط الاتصال ليتم تحليلها والاستفادة من نتائجها لتطوير الأعمال.

وأضاف أن الأجهزة المزودة بتقنية إنترنت الأشياء ستعمل بشكلٍ مترابط لتوفير معلومات مهمة، سواء للشركات أو المستخدمين النهائيين، يمكن أن تؤثر على خيار العميل وقيمة العلامة وديناميكيات السوق.

وذكر أنه يتم توظيف تقنيات إنترنت الأشياء حالياً في جميع جوانب الحياة، إذ ثمة آلاف الأمثلة على استخداماتها في مختلف القطاعات، ابتداءً من تتبع الحاويات على سفن الشحن ومراقبة الوضع الصحي في مؤسسات الرعاية الصحية، وصولاً إلى أتمتة المنازل والرصد البيئي.

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