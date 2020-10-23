دبي تؤسس أول مركز شحن جوي في العالم للقاح «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

عززت دبي ريادتها العالمية، بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم، مخصص للقاح «كوفيد 19» في الإمارة.

حيث كثفت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات، استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية، لتوزيع اللقاح ، الذي ينتظره العالم، بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم، مخصص للقاح في دبي.

وأعلنت الناقلة إعادة فتح محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي، لتكون مركزاً مخصصاً لتخزين وتوزيع اللقاح عالمياً. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن دبي بموقع مثالي كبوابة ومركز توزيع للقاحات «كوفيد 19» إلى أنحاء العالم. فلدينا البنية التحتية والاتصالات اللوجستية، وموقع جغرافي استراتيجي.

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