«خليفة الصناعية» أفضل منطقة للشركات الكبيرة

المصدر: أبوظبي - وام

حصدت مدينة خليفة الصناعية 3 جوائز خاصة بالمناطق الحرة في العالم لعام 2020 من مجلة «إف دي آي» المملوكة لمجموعة «فايننشال تايمز» البريطانية. وتم تكريم مدينة خليفة الصناعية في ثلاث فئات رئيسية، هي فئة «أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للشركات الكبيرة»، تقديراً للنمو الملموس الذي حققته خدمات الشركات الكبيرة لديها، إذ تضم حالياً أكثر من 600 شركة من ضمنها بعض أكبر الشركات العالمية.كما فازت بجائزة «المنطقة الحرة للعام في فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، عن مبادراتها المبتكرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركيزها المتواصل على توفير حلول ميسورة التكلفة للبنى التحتية، وتشييدها لمنظومة شجعت الشركات من كل الأحجام على توسيع عملياتها ضمن منطقتها الحرة.

وفازت بجائزة «التخصص عن فئة التصميم» الذي يتيح التقارب بين المستثمرين والموردين وذلك تقديراً لنجاحها في إرساء مخطط عام للمدينة يرتكز على القطاعات ويسهم في تقريب الشركات إلى مورديها ومتعامليها بما يخفض التكاليف ويعزز كفاءة الأعمال بالنسبة للمستثمرين.

مرافق عالمية

وقال عبدالله الهاملي، رئيس قطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة - موانئ أبوظبي: «يشكل الفوز بالجوائز مصدر فخر كبيراً لنا، إذ يؤكد نجاح استراتيجيتنا التي تركز على تهيئة مرافق عالمية المستوى تعزز الأعمال الدولية لكبرى الشركات الصناعية، وتوفر لها بوابة للدخول إلى الأسواق الإقليمية الحيوية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «على الرغم من التحديات العالمية التي فرضتها جائحة (كوفيد 19) إلا أن المدينة نجحت في مواصلة النمو خلال العام الجاري، ما يسلط الضوء على دورها في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية. إن مدينة خليفة الصناعية تعمل عن كثب مع متعامليها وشركائها لتقديم حلول شاملة تلبي كافة احتياجات الشركات لتطوير أعمالها والاستفادة من مزايا اختيار إمارة أبوظبي كقاعدة لعملياتها».

واختارت المجلة المدينة للفوز بهذه الجوائز للعام الجاري من بين 100 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم، حيث جرى اختيار الفائزين من قبل فريق من المحررين المتخصصين لدى صحيفة «فاينانشال تايمز» بمشاركة لجنة من الحكام المستقلين من المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز