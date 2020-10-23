«أونكتاد»: الإمارات ضمن الدول الأفضل أداءً في الصادرات

المصدر: دبي- سيد صالح

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن الإمارات تُعَدّ ضمن أفضل دول العالم فيما يتعلق بأداء الصادرات وأقلها عُرضَة للتقلبات والتأثيرات السلبية التي تعوق هذا الأداء خلال الربع الثاني من العام، رغم أن هذه الفترة هي التي شهدت ذروة الأزمة الناجمة عن تفشي «كوفيد 19» وتداعيات الجائحة على التجارة الدولية.

وجاء رصيد الإمارات على مؤشر أداء الصادرات 0.26 نقطة، وهو من الأرقام القوية التي تعكس أداءً جيداً لصادرات الدولة رغم تداعيات «كوفيد 19».

وتفوّقت الإمارات على كندا التي بلغ رصيد أداء صادراتها 0.25 نقطة، وروسيا التي بلغ رصيدها 0.22 نقطة. وتأخرت الإمارات بفارق طفيف عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اللتين بلغ رصيد كلٍ منهما 0.30 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، بلغ مستوى تقلبات الصادرات في الربع الثاني من 2020 لدى الإمارات 0.17 نقطة فقط وهو أقل الأرصدة على مستوى العالم، ما يشير إلى تماسك أداء الصادرات في الدولة في مواجهة التقلبات الناجمة عن الجائحة.

وتفوّقت الإمارات على كندا التي بلغ مستوى تقلبات الصادرات لديها 0.29 نقطة، والولايات المتحدة، التي بلغ المستوى لديها 0.25 نقطة.

وعلى صعيد أداء التجارة العالمية بصفة عامة، رصد التقرير تراجع الأداء خلال الربع الثالث من 2020 بنسبة 5% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2019. وتعكس النسبة تحسناً كبيراً يتمثل في تراجع هائل في انخفاض حجم التجارة الدولية، حيث كانت نسبة التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي هي 19%.

وتضمن تقرير «اونكتاد» بيانات عن أداء الصادرات وتقلبات الصادرات في مختلف دول العالم خلال الربع الثاني من 2020، حيث يرصد المؤشر الأول مدى قوة أداء الصادرات في كل دولة، فيما يرصد الثاني مدى تعرض الصادرات في كل دولة للتقلبات خلال الفترة المذكورة.

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