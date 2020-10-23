341 % قفزة احتياطات البنوك الفائضة إلى 80.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

قفزت الاحتياطات الفائضة للبنوك العاملة بالدولة 341% إلى 80.7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي أو ما يعادل 62.4 مليار درهم مقابل نحو 18.3 ملياراً في أغسطس 2019.

وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن الاحتياطات زادت على أساس شهري بنحو 9.1% أو ما يعادل 6.7 مليارات درهم مقابل 74 مليار في يوليو السابق عليه، بينما زادت بنحو 211.6% أو ما يعادل 54.8 مليار درهم منذ بداية العام مقارنة بنحو 25.9 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وارتفعت القاعدة النقدية لنحو 417 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.9% أو ما يعادل 30.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 386.3 مليار درهم في يوليو 2019، وبزيادة على أساس شهري بنحو 2.9% مقارنة بنحو 405.2 مليار درهم في يوليو السابق له، بينما بلغت القاعدة النقدية نحو 409.5 مليارات درهم في نهاية العام الماضي، و397.7 مليار درهم في نهاية 2018 و377.4 ملياراً في نهاية 2017، و338.1 ملياراً في 2016 و365.2 ملياراً في 2015.

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