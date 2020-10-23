إطلاق أول منصة لمقارنة الأسعار في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلقت GoBazzar، وهي منصة للتجارة الإلكترونية مقرها دبي، بوابة مقارنة الأسعار، التي تم إعدادها لمنح المتسوقين عبر الإنترنت فرصة للبحث والمقارنة وعرض قوائم المنتجات والأسعار، التي يقدمها التجار المختلفون تحت سقف واحد. على خلفية النشاط المتزايد للتسوق عبر الإنترنت بسبب الآثار اللاحقة للوباء العالمي، وتستعد GoBazaar لمنح المتسوقين عبر الإنترنت تجربة تسوق أسهل مع إدراج كل متجر للتجارة الإلكترونية تقريباً على البوابة الجديدة.

وقال محمود عقرين، الرئيس التنفيذي لـ Gobazzar.com: «ستعمل المنصة على تغيير عقلية التسوق عبر الإنترنت من خلال منح المستهلك وصولاً غير مقيد إلى مجموعة واسعة من مواقع التجارة الإلكترونية الدولية والمحلية. ولن يؤدي ذلك إلى عرض المزيد من المنتجات والخدمات على المستهلك فحسب، بل سيعطي أيضاً التجار من مختلف أحجام العمليات في التجارة الإلكترونية فرصة متساوية للمنافسة في السوق الرقمية، وتم تصميم المنصة بشكل فريد لمساعدة المتسوقين عبر الإنترنت على شراء أفضل المنتجات بأسعار تنافسية، ما يتماشى مع رؤية الشركة بأن تكون موقعاً مستقلاً وموثوقاً لمقارنة الأسعار.

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