«جي في جي» تسلّم مشاريع خارج الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جي في جي» للتطوير العقاري، ومقرها دبي، انطلاق عمليات تسليم وحدات سكنية في مشاريع متعددة الاستخدامات تطورها خارج الدولة، ومن بينها فلل سكنية في المغرب، ومساكن أخرى في مشروع «لؤلؤة طرابزون»، الذي بدأ فعلياً تسليم المستثمرين فيه وأغلبهم من الجنسية الخليجية. وكان المشروع تعرض في وقت سابق إلى تعثر في عمليات الإنجاز لأسباب تتعلق بإدارة المشروع وبعدم التزام شركة المقاولات بتنفيذ عمليات البناء وفق المواعيد المتفق عليها، ما أدى إلى توقف عمليات البناء وتأثر مصالح المستثمرين لتقوم شركة «جي في جي» في بداية العام الجاري بالاستحواذ على المشروع. وقامت بتعيين واحدة من أكبر شركات المقاولات لاستكمال عمليات البناء، وضخ الاستثمارات المالية اللازمة لاستكماله والإسراع بتسليمه للمستثمرين.

وقال علي السلامي رئيس ومؤسس «جي في جي» للتطوير العقاري، إن الشركة نجحت مؤخراً في إنجاز 3 بنايات تضم 60 شقة، وباشرت بتسليمها للمستثمرين اعتباراً من أكتوبر الجاري، وتقع الشقق السكنية المنجزة والمجهزة بالكامل في المباني (B2. B3. B4)، موضحاً أن العمل يجري على مدار اليوم لإنجاز 4 مبانٍ أخرى تضم 108 شقق سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 90%، وستقوم الشركة بتسليمها في يناير 2021 المقبل، وتقع هذه الشقق السكنية في المباني (A1. A3. B1. C2). وأكد أن إجمالي العدد الذي ستسلمه الشركة للمستثمرين بحلول 2021 يصل إلى 7 مبان تضم 168 شقة سكنية، في المرحلة الأولى، فيما تضم المرحلة الثانية 4 مبانٍ تضم 132 شقة سكنية يجري تشييدها حالياً، وتجاوزت نسبة إنجازها 70% وتشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين على شراء وحداتها.

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