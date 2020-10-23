سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»

المصدر: دبي ـ البيان

فازت سوق دبي الحرة بجائرة «أفضل مطار للتسوق في سوقه الحرة في الشرق الأوسط» للسنة التاسعة عشرة على التوالي خلال الحفل الافتراضي الأول من نوعه لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست».

وتصدرت سوق دبي الحرة، التي سجلت مبيعاتها السنوية 2.02 مليار دولار في عام 2019، الترتيب الأول وفق تصويت القراء الذي أجرته المجلة في فئة «أفضل مطار بسوقه الحرة في الشرق الأوسط» رغم المنافسة القوية التي واجهتها من أسواق حرة أخرى كانت مرشحة لنيل الجائزة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: فوز سوق دبي الحرة بهذه الجائزة للسنة التاسعة عشر على التوالي يعد إنجازاً مميزاً في هذه الأوقات الصعبة، وتتويجاً للعمل الجاد الذي يقوم به جميع أفراد فريق عمل السوق، ونتوجه بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، على دعمه المستمر لمؤسستنا، ونشكر قراء بزنس ترافلر الشرق الأوسط الذين منحوا أصواتهم لسوق دبي الحرة". قدم حفل توزيع الجوائز، الذي نظمته موتيفيت بالتعاون مع بانوسيا للنشر، توم أوركهارت، وجرى بثه مباشرة على الإنترنت عبر زووم وفيس بوك، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

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