طيران الإمارات تشغّل طائرة A380 على خط عمّان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات تشغيل طائرة إيرباص A380 على خط عمّان، في إطار تعزيز خدماتها إلى العاصمة الأردنية، لتصل إلى 10 رحلات أسبوعياً، ويؤكد رفع عدد الرحلات بين دبي وعمّان التزام الناقلة نحو عملائها في الأردن، وتوفير مزيد من الخيارات لسفرهم بأمان إلى دبي، ومنها وعبرها إلى الأمريكتين، وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى.

وستبدأ الطائرة العملاقة خدمة المسافرين من وإلى عمّان اعتباراً من 4 نوفمبر . وتشغل طيران الإمارات A380 حالياً إلى القاهرة وباريس ولندن هيثرو وجوانزو وموسكو. ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من المسافرين. وستواصل طيران الإمارات إعادة الطائرة الشهيرة إلى الخدمة وفقاً لتطورات الطلب والموافقات التشغيلية. وأعادت الناقلة مؤخراً تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة على طائرات A380، بما في ذلك الصالون الجوي وحمّام الشاور سبا، وفق احتياطات وتدابير للمحافظة على صحة وسلامة الركاب.

وستخدم الطائرة A380 خط دبي/‏‏ عمّان 3 مرات في الأسبوع، أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 903» مطار دبي الساعة 2:05 بعد الظهر لتصل عمّان الساعة 3:30 عصراً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 904» من مطار الملكة علياء الساعة 5:10 مساء، لتصل دبي الساعة 10 ليلاً (المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وعمّان).

ويتضمن الجدول الموسع رحلات أخرى بين دبي وعمّان. وستغادر الرحلة «ئي كيه 905» مطار دبي الساعة 10:15 ليلاً لتصل عمّان الساعة 11:40 ليلاً. وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 906» من مطار الملكة علياء الساعة 1:45 صباحاً لتصل دبي الساعة 6:40 صباحاً في وقت مناسب لالتحاق الركاب برحلات الناقلة إلى الوجهات الرئيسة، التي يقصدها المسافرون من الأردن عادة خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا ووجهات في الشرق الأقصى.

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