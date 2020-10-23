«فلاي دبي» أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة تخدم المنطقة

المصدر: دبي- البيان

نالت شركة فلاي دبي جائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة، تخدم الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز بيزنس ترافيلر ميدل إيست لهذا العام. ويعكس هذا التقدير، الذي تم التصويت عليه من قبل الجمهور وقراء المجلة، قدرة فلاي دبي على تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بطريقة آمنة، خلال هذه الأوقات غير المسبوقة في صناعة الطيران.

وبعد التعليق المؤقت لرحلات المسافرين في مارس 2020، ركزت فلاي دبي جهودها على تشغيل رحلات الشحن الكاملة لتمكين حركة البضائع الأساسية، ودعم الحكومات والسلطات في جهود الإعادة إلى الوطن. وبعد إعادة تشغيل الرحلات المنتظمة في 7 يوليو، أعادت فلاي دبي تصميم تجربة المسافرين بالكامل لتمكين السفر في بيئة آمنة، تقلل من اتصال الطاقم والركاب. كما وفرت أيضاً غطاء تأمينياً مجانياً للمسافرين ضد «كوفيد 19» . ودخلت في شراكة مع مقدمي الخدمات الصحية المحليين لتقديم اختبار PCR للركاب بأسعار مخفضة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: يسعدنا الفوز بجائزة أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة، تخدم منطقة الشرق الأوسط للمرة الرابعة في 5 سنوات من قبل بزنس ترافيلر الشرق الأوسط. وهذا يوضح الجهد الكبير لفريق فلاي دبي، ويعكس تقدير مسافرينا لما قمنا به خلال عام مليء بالتحديات لقطاع الطيران. وتسير فلاي دبي حالياً رحلات إلى 40 وجهة عبر شبكتها في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

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