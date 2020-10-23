2.6 مليار درهم مكاسب الأسهم على وقع نتائج إيجابية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استعادت الأسهم اللون الأخضر، في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي 2.6 مليار درهم، مدعومة بتحسن المعنويات، على وقع نتائج إيجابية للشركات المُدرجة، في وقت شهدت أسهم البنوك عمليات شراء انتقائي، وسط ترقب لإعلانها أرباحها الفصلية.وصعد سوق دبي 0.66%، ليغلق عند 2185.55 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.29% ليقفل عند 4556.74 نقطة، مدعوماً بمكاسب الاتصالات والبنوك والعقار.واستقطبت الأسهم سيولة 730.9 مليون درهم، موزعة بواقع 546.18 مليوناً في أبوظبي، و184.7 مليوناً في دبي.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع البنوك 1.39%، مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 3.1%، فيما استقر «دبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 0.55%، مع ارتفاع «إعمار مولز» 3.5%، و«إعمار للتطوير» 0.91%، و«داماك» 0.9%، وانخفض «إعمار العقارية» 0.38%، و«الاتحاد العقارية» 0.71%.بينما انخفض قطاع الاستثمار 0.57%، مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.89%، و«شعاع» 0.16%، فيما ارتفع «سوق دبي» 0.25%، ونزل قطاع النقل 0.3%، مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 0.24%، و«الخليج للملاحة» 4.77%، فيما استقر «العربية للطيران». وهيمن «داماك» على النشاط، مستقطباً 41.7 مليون درهم، يليه «دبي الإسلامي» 31.5 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 27.1 مليون درهم. وحقق «إعمار مولز» أكبر ارتفاع 3.5%، فيما كان «الخليج للملاحة» الأكثر انخفاضاً. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 36.8 مليون درهم، فيما مال الأجانب والعرب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.19%، مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.18%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.24%، و«أبوظبي التجاري» 0.36%، وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها لأعلى مستوياته منذ سبتمبر 2019، على وقع نمو أرباح الشركة إلى أكثر من 8 مليارات درهم.وصعد قطاع العقار 1.38%، مع ارتفاع «الدار» 1.4%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.05%، فيما نزل قطاع الطاقة 0.67%، مع هبوط «دانة غاز» 1.27%، بينما استقر «أدنوك للتوزيع»، وهبط قطاع الاستثمار 0.17%، مع تراجع «إشراق» 3.83%، و«العالمية القابضة» 0.26%، فيما ارتفع «الواحة» 1.98%.

تزعم «العالمية القابضة»، النشاط، بنحو 138.4 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 134.6 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 79.3 مليون درهم. وحقق «أركان» أكبر وتيرة صعود بنسبة 4.92%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً 4.89%.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 42.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 10.6 ملايين درهم، فيما مال المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 10.6 ملايين درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 42.5 مليون درهم.

إفصاحات

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «سوداتل»، على توزيع نسبة 4 % كأسهم عينية عن العام الماضي، بمعدل 4 أسهم لكل 100 سهم، مع ترحيل متبقي الأرباح الصافية.

* يعقد مجلس إدارة «أغذية»، اجتماعاً في 28 أكتوبر الجاري، للموافقة على البيانات المالية لـ 9 أشهر.

* أعلنت شركة دبي للتأمين توقيعها اتفاقية مع شركة هارئيل للتأمين، والتي بموجبها ستمكن كلا الطرفين من خدمة الشركات والأفراد في الإمارات وإسرائيل.

* أعلنت شركة أرامكس عن تخلي ناديا أبو سارة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية عن منصبها الحالي، ومغادرة الشركة نهاية مارس 2021،لأسباب شخصية.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتيمنتس» الأحد المقبل، لمناقشة تعيين الرئيس ونائب الرئيس لمجلس الإدارة، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق.

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