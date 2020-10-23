«شعاع» تستكمل تسعير سندات بـ 150 مليون دولار

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال» لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية، عن نجاحها في إتمام عملية تسعير سندات بقيمة 150 مليون دولار، مع تسعيرها بمعدل فائدة 7.5 %. وستكون أول عملية إصدار لسندات عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ ظهور «كوفيد 19» في مارس 2020.وشهدت السندات إقبالاً واسعاً من المؤسسات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وغيرها. على أن يتم إدراجها بسوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، بحلول 28 أكتوبر 2020 (أو قريباً من ذلك).

وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي للشركة: «واصلت شعاع، إحراز تقدم ملحوظ في نهجنا الهادف لتحقيق القيمة، رغم التحديات الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19». فقد أطلقنا مؤخراً عدداً من الصناديق الجديدة التي ترسخ مكانتنا الرائدة في السوق في مجال إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، فضلاً عن تحقيق مساعينا لتركيز أعمالنا على العائدات المتكررة، والأعمال ذات الاحتياجات المنخفضة من حيث الإنفاق الرأسمالي، وقد تجلى نجاحنا من خلال مستويات الطلب العالية على هذه السندات، وجودة سجل الاكتتاب المتنوع الذي تم تكوينه».

ستشهد عملية الإصدار هذه، طرح شعاع سندات بكامل القيمة التي وافق عليها المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 14 أكتوبر 2020، والبالغة 150 مليون دولار.

تمت الصفقة بقيادة بنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين. عمل كل من بنك الشارقة والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري اكتتاب مشتركين. عملت شركة سايمونز وسايمونز كمستشار قانوني لشعاع، وعملت شركة دانتونز وشركاؤها كمستشار قانوني للمنسقين العالميين والمديرين الرئيسين المشتركين.

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