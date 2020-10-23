قدرات إبداعية مع كاميرات نيكون الجديدة

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة نيكون الشرق الأوسط كاميرتي نيكون Z6 II ونيكون Z7 II عديمة المرايا وعالية الدقة ذات الإطار الكامل في متاجر منطقة الشرق الأوسط قريباً. وتتيح الكاميرات الجديدة لعشاق التصوير إطلاق العنان لإمكانياتهم الإبداعية والاستمتاع بتجربة فائقة في مجالي التصوير الضوئي وتسجيل الفيديو.

وقال ناريندرا مينون، المدير الإداري لدى نيكون الشرق الأوسط: تنتقل كاميرا Z6 II إلى مستويات جديدة من القوة والأداء تتيح التقاط جميع التفاصيل بمنتهى الجودة والسرعة والدقة، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لمنشئي المحتوى وعشاق التصوير والفيديو. وتقدم Z6 II سرعة وقوة مضاعفتين، لمواكبة شغف المصورين ورؤيتهم الإبداعية في مجالات إنشاء المحتوى ومشاركته. وتتمتع Z7 II الجديدة بمزايا مذهلة تلبي احتياجات المصورين المحترفين الراغبين بالحصول على تجربة تصوير سلسة تساعدهم على مواكبة شغفهم بأعلى المعايير.

وتقترن دقة التصوير العالية مع محرّك مزدوج لمعالجة الصور، ومنفذين لبطاقة الذاكرة، ضمن جسم مقاوم لعوامل الطقس تعادل معايير كاميرات D850 الموثوقة. وتتميز كاميرا Z7 II بمنصة العدسات Z Mount، التي تتيح أفضل استفادة من الضوء في تصميم العدسات. ويستطيع المحترفون ومنشئو المحتوى اختبار جودتها وأدائها بكل ثقة.

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