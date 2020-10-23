«جرانديوس» صديق للبيئة في «مدينة مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت سلسلة متاجر «جرانديوس سوبر ماركت» فرعاً جديداً صديقاً للبيئة في أحد أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم، مدينة مصدر بأبوظبي. وتُعد سلسلة جرانديوس هي الأولى من نوعها في الإمارات التي تقدم تجربة تسوق صديقة للبيئة مدروسة من جميع النواحي.

حضر الافتتاح أحمد جمعة الشامسي، مستشار مطارات أبوظبي، وعدد من كبار الشخصيات. وأشاد الشامسي بحرص جرانديوس على دعم المنتجات الإماراتية في كافة أفرعها، وأثنى على جهودها في الحفاظ على البيئة. وتأسست «جرانديوس سوبرماركت» في الإمارات في 2016.

وقال أوليفييه لاتور، الرئيس التنفيذي لجرانديوس سوبرماركت: هذا هو الفرع الثاني بالعاصمة، بعد فرع جزيرة الريم. ونعمل على افتتاح فرعين آخرين بنهاية العام، كما سيتم افتتاح العديد من الأفرع في الدولة العام المقبل.

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