«ويسترن ديجيتال»: الإمارات مركز عالمي للتقنيات المبتكرة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال خواجة سيف الدين مدير المبيعات الأول في الشرق الأوسط لدى شركة ويسترن ديجيتال، إن نجاح الإمارات في إنشاء بنية تحتية رقمية استثنائية، وبسرعة كبيرة، أسهم بتحويل الدولة إلى مركز عالمي للتقنيات الجديدة والمبتكرة، مؤكداً أن التقنيات الحديثة التي تشمل محرك الأقراص الرائد «دبليو دي بيربل» الجديد، هو أعلى في الدولة، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة.

وتوقع في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي»، أن يسهم معرض إكسبو، في تعزيز نمو سوق كاميرات المراقبة بالفيديو في الإمارات، خصوصاً أن منظمو المعرض العالمي، يخططون لإقامة أحد أكثر المعارض العالمية أماناً من الناحية التقنية، وذلك ضمن إطار العمل الشامل للأمن السيبراني. وأشار إلى أنه، وتوقعت دراسة أجرتها شركة 6Wresearch أن ينمو سوق الأنظمة الأمنية وأنظمة المراقبة في الإمارات، إلى 194 مليون دولار بحلول 2023. ويعود ذلك إلى إلى تغير البيئة الأمنية، مع توقعات بازدياد الحاجة لكاميرات المراقبة بالفيديو بسبب إكسبو. وأضاف: سيتم تحقيق ذلك عبر مراقبة الإنترنت المستمرة، وتقييم المخاطر، والاستجابة للحوادث، وإجراء التحاليل الجنائية الرقمية، لحماية بيانات ملايين زوار «إكسبو»، بالإضافة إلى أكثر من 200 جهة دولية مشاركة. ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع، سيتعين على شبكة دبي المتنامية، نشر الكاميرات الأمنية في مواقع مختلفة في جميع أنحاء دبي، ما سيتطلب تعزيز قدرات الأمن والمراقبة.

وقال سيف الدين: «أصبح تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي و4K، منتشراً بشكل كبير في كاميرات الفيديو الذكية، ونتج عن ذلك، ازدياد الحاجة لمساحة أكبر لتخزين الفيديوهات عالية الدقة والبيانات الضخمة الأخرى. وتستطيع الكاميرات الأمنية في الوقت الحالي، التسجيل بدقة 1080 بكسل بشكل مستمر، لكن تشير التقديرات، إلى أنه بحلول عام 2023، ستكون أكثر من 24 % من جميع كاميرات الشبكة التي يتم شحنها تسجل بدقة 4K. وستتطلب أنظمة الكاميرات المدمجة، سعة تخزين أعلى، وخوادم بقدرات أكبر أيضاً».

وقال سيف الدين: «يرى الباحثون أن سوق أنظمة المراقبة بالفيديو، ستشهد نمواً كبيراً خلال السنوات القادمة. وتتوقع شركة أبحاث 6Wresearch، أن يسجل سوق الأمن السيبراني في الإمارات، معدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %، بين عاميّ 2020 و2026. ومن المتوقع أن تشهد السوق نمواً واضحاً خلال السنوات المقبلة، بسبب التهديدات والهجمات السيبرانية المتزايدة، خصوصاً مع زيادة الإنفاق الحكومي على الأمن السيبراني».

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