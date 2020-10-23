«أڤيڤا» تدعم منصتها الموحّدة لسلسلة التوريد

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة أڤيڤا للبرمجيات الهندسية والصناعية، أحدث التحسينات على منصتها الموحدة لسلسلة التوريد، والتي تحمل اسم Real -Time Crude، والمصممة لمساعدة العملاء في الاطلاع على أحدث المستجدات في أعمالهم وعملياتهم التشغيلية لتسريع فهم مدى تأثير جودة النفط الخام على سلسلة القيمة. وفي ظل ما يشهده قطاع النفط والغاز من تطورات وتغيرات هائلة، فإن عدم التمكن من متابعة المستجدات التي تطرأ على سلسلة التوريد أدى إلى صعوبات في الاستجابة الفورية للتغيرات في السوق. تجمع الحلول التي تم تطويرها بالتعاون مع شنايدر إلكتريك، إمكانات التحليل المتقدمة مع أساليب تعلّم الآلة لتوفير الاختبارات السريعة والموثوقة للنفط الخام خلال دقائق. والحصول على المعلومات بشكل فوري يعني تحقيق أفضليات عديدة.

وقال هاربيت غولاتي، نائب الرئيس الأول لوحدة أعمال التخطيط والعمليات في أڤيڤا: بالنظر إلى التذبذب المستمر في أسعار النفط وتطاير القيمة وتوقعات التباطؤ الاقتصادي عالمياً، فإن إطلاق Real-Time Crude يأتي في وقت مثالي نظراً لكونه يعالج العديد من المشاكل المعروفة التي لطالما واجهت قطاع الطاقة. ففي قطاع يعتمد استمراره على التجاوب السريع والفعال للتذبذب في أسعار المواد الخام والمنتجات، توفر عروض أڤيڤا المعلومات سريعاً حول جودة المواد الخام لتحسين الكفاءة والاعتمادية ومرونة اتخاذ القرارات.

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