عودة فعاليات«هاك إن ذا بوكس» للأمن الإلكتروني إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تشهد العاصمة أبوظبي، عودة فعاليات «هاك إن ذا بوكس»، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، وتتميز النسخة الثانية لهذا العام، بتنظيم جميع فعالياتها افتراضياً. ويعتبر أسبوع الأمن الإلكتروني HITB+CyberWeek، بمثابة منصة مبتكرة، تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال الأمن الإلكتروني، للمشاركة في نقاشات وجلسات تدريب تقنية متقدمة، وتبادل الآراء والخبرات، حول أبرز توجهات القطاع، وسُبُل مواجهة التحديات المستقبلية.

وقال ديلون كانابيران، المؤسس والمدير التنفيذي لفعالية «هاك إن ذا بوكس HITB»: «يعتبر الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني، والمخاطر التي يفرضها العصر الرقمي، عنصراً أساسياً لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني المستقبلية. وقد دفعنا انتشار الوباء عالمياً، إلى تنظيم الفعاليات لهذا العام، على نحو افتراضي، حيث سيتم إجراء عدة مناقشات، تطال مختلف المواضيع ذات الأهمية، إضافة إلى استعراض العديد من الأفكار المبتكرة، والتي تعتبر بمثابة عوامل محفزة لإحداث تغيير جذري بالأمن الإلكتروني، لا سيما في ظل الأوضاع السائدة. وأثبتت الأشهر القليلة الماضية أن الأزمة العالمية لم تكبح جماح المجرمين الرقميين، بل إن المخاطر الأمنية الإلكترونية تتزايد، وتصبح أكثر خطورة».

متحدثون

وستشارك مجموعة واسعة من كبار الخبراء والمساهمين في صناعة الأمن الإلكتروني على مستوى القطاع. وسيلقي الكلمة الافتتاحية لهذا العام، يوم 18 نوفمبر، بروس شناير الخبير العالمي الرائد في مجال التشفير والأمن الإلكتروني، وذلك في إطار جلسة استعراضية، بأسلوب «اسألني عن أي شيء».

وسينضم إلى فعاليات اليوم الثاني، الدكتور بول فيكسي رائد أعمال الإنترنت، عضو قاعة مشاهير الإنترنت، وهو مؤلف برنامج الإنترنت المفتوح المصدر BIND 8، إلى جانب العديد من المعايير المتعلقة بـ DNS وDNSSEC. وسيقوم دكتور بول فيكسي، في إطار مشاركته، بتسليط الضوء على الانتشار المتزايد لعمليات التجسس والترقب الإلكترونية واسعة النطاق، ومعايير التشفير التي يتم تطويرها لمواجهة هذا التحدي العالمي.

«قرصنة منظمة»

يعتبر تحدي الأمن الإلكتروني، نوعاً من مسابقات القرصنة المنظمة من قبل سايبكسر تكنولوجيز إستونيا وCTF Tech، بهدف توفير الفرصة لطلاب المدارس الثانوية والجامعات في الإمارات، لاستعراض مواهبهم في مجال القرصنة الإلكترونية. ويتنافس في إطار هذا التحدي، ما يصل إلى 15 فريقاً، يتكون كل منهم من خمسة أعضاء، في تحدٍ رقمي تنافسي لمدة يومين. كما دعا منظمو هاك إن ذا بوكس، الفرق الفائزة في مسابقات تحدي الأمن الإلكتروني في بلجيكا وألمانيا وإستونيا، للتنافس مع فرق الطلاب المشاركة من الإمارات.

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