«تابي» تقدم حلولاً لتحديات التجزئة والمدفوعات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة تابي للاتصالات وتقنية المعلومات حصولها على الموافقة للانضمام إلى البيئة التشريعية التجريبية في مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك في إطار سعي منصة «تابي» لتقديم حلول تقنية مالية تستجيب لتحديات قطاع التجزئة والمدفوعات.

في حين تعجز وسائل المدفوعات التقليدية عن تلبية احتياجات التجارة الإلكترونية وتزايد إقبال المستهلك عليها، تقدم منصة «تابي» حلولاً ذكية لدعم المتاجر الإلكترونية والتجار وتقديم قيمة مضافة إلى عملائهم في ذات الوقت. فعبر توفير تمويل فوري لعملاء المتاجر من دون رسوم إضافية، تسهم تابي بشكل مباشر في رفع حجم المبيعات للمتاجر وضمان تدفق مالي أفضل يساعد على استقرار أعمالها ونموها.

وقال عبد العزيز بن سجاء، المدير العام في السعودية لـ«تابي»: نهدف في تابي بشكل رئيسي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي عبر توظيف أبرز تقنيات معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الموافقة الفورية لطلبات العملاء للتمويل عبر المتاجر المشتركة، ويتم منح المستهلك خيارات دفع آجل ميسرة من دون رسوم إضافية مما يدعم تحقيق نسبة الشراء وزيادة حجم المبيعات بشكل يمكّن التجار من النمو بشكل ثابت وسلس. تابي هي أول منصة تقنية مالية في الخليج توفر خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» للسوقين السعودي والإماراتي معاً، وتتسارع وتيرة نمو «تابي» مع توقيعها شراكات مع ما يزيد على 180 تاجراً وتوفير خدماتها عبر منصة سلة لأكثر من 10000 متجر إلكتروني.

وتساعد منصة تابي شركات تجارة التجزئة في جميع أنحاء الإمارات والسعودية على تعزيز مبيعاتها من خلال توفير خيارات دفع مرنة لعملائها. وجمعت شركة تابي استثمارات بقيمة أكبر من 9 ملايين دولار من مستثمرين مؤسسين عالميين وصناديق رأس المال الاستثماري في المنطقة، ومن مقرها في دبي، تخطط تابي للتوسع سريعاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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