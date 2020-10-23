4 مليارات درهم تصرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ـ البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 4 مليارات درهم، حيث شهد الأسبوع الماضي تسجيل 892 مبايعة بـ 1.6 مليار درهم، منها 67 مبايعة للأراضي بـ 266.5 مليون درهم و825 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.33 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 26 مليون درهم في الثنية الرابعة، وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بـ 69 مليون درهم، وجاءت مبايعة بـ 37 مليون درهم بالثنية الرابعة كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وسجلت الرهونات 2.19 مليار درهم منها 58 رهونات أراضٍ بـ 176.78 مليون درهم و317 رهونات فلل وشقق بـ 2.01 ملياراً، أهمها بمنطقة مقطرة بـ 890 مليون درهم، أما الهبات فقد شهدت تسجيل 102 هبة بقيمة 247.89 مليون درهم.

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