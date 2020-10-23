1000 طائرة في أجواء الإمارات يومياً

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد الطائرات المستخدمة لأجواء الإمارات خلال أكتوبر الجاري إلى نحو 1000 طائرة يومياً بزيادة تجاوز 200% مقارنة مع أبريل من هذا العام بحسب الهيئة العامة للطيران المدني.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة إن التأثيرات التي واجهت حركة الطيران على مستوى العالم جراء تفشي كورونا بدأت في التلاشي التدريجي، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة مع قطاع الطيران المدني لاحتواء تلك التأثيرات بكفاءة عالية، مؤكداً تطبيق حلول عملية تسمح بالتشغيل الآمن للرحلات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان الحد من انتشار الوباء.

وأضاف أن تشغيل دولة الإمارات لناقلين وطنيين جديدين خلال فترة الأزمة يمثل إضافة مهمة للقطاع في إشارة إلى شركة العربية للطيران - أبوظبي، وشركة ويز أير- أبوظبي متوقعاً استمرار الانتعاش التدريجي للقطاع في الدولة والعالم والتعافي التام.

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