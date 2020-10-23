طاقة ميناء الفجيرة تعود إلى طبيعتها

المصدر: دبي - وائل الخطيب

عادت الطاقة الإنتاجية في ميناء الفجيرة إلى مستوياتها قبل أن تُعطّل جائحة (كوفيد 19) الأعمال في أبريل بعد أن سجلت مستوى قياسياً في فبراير، وفقاً لمارتين هيجبور، مدير تطوير الأعمال في الميناء، حسبما ذكر موقع شركة «ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس».

وارتفع حجم التداول في شهر مايو بعد انخفاض بين 25 إلى 30% في أبريل، وبحلول أغسطس وسبتمبر، عاد الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، حيث تركناه أساسًا في الربع الأول، حسبما قال هايبور في مقابلة مع جلف إنتليجنس نُشرت في 21 أكتوبر.

وأكد أن هذا يدل على أن الفجيرة في وضع جيد وتوفر الخدمات المناسبة لتلبية ذلك والعودة إلى طبيعتها بسرعة بعد هذه الأزمة، موضحاً أن الوباء كان له تأثير محدود على التزود بالوقود في الميناء.

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