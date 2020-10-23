الاتحاد للطيران تفوز بجائزتين

المصدر: أبوظبي- البيان

فازت الاتحاد للطيران بجائزة «أفضل درجة سياحية»، وجائزة «أفضل برنامج لولاء المسافرين»، وذلك ضمن جوائز بيزنيس ترافلر الشرق الأوسط 2020.

وخلال العام الماضي، قامت الاتحاد للطيران، بتطوير منتجات وخدمات الدرجة السياحية، عبر تحسين تجربة الطعام، ومنح الضيوف خيارات أكثر، وقيمة أفضل، من خلال إضفاء تصميم الخدمات والمنتجات بصورة تلائم مختلف التطلعات والأذواق في تجربة السفر. وتؤكد هذه الجائزة، التزام الشركة بتبني الإبداع في السفر على متن الدرجة السياحية، وذلك على غرار ما تقوم به في درجة رجال الأعمال، والدرجة الأولى، ومقصورة الإيوان.

كما تمثل هاتان الجائزتان، شهادة عملية على نجاح برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، الذي يحرص على منح الضيوف راحة البال أثناء السفر خلال هذه الفترة غير المسبوقة.

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