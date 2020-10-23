438 مليون درهم أرباح «راك بنك» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، صافي أرباح موحّدة قدره 438.6 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020. وانخفض إجمالي إيرادات البنك بنسبة 8.1% ليصل إلى 2.75 مليار درهم في 9 أشهر بسبب انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي وانخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة، وبلغ إجمالي الموجودات قيمة 52.3 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.0% على أساس سنوي وبنسبة 8.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى المصرف المركزي، يقابله ارتفاع في الأرصدة لدى البنوك.

وارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 302.3 مليون درهم على أساس سنوي وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1% مقارنة بنسبة 4.0% في 31 ديسمبر 2019 نتيجةً لانخفاض القروض والسلف. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 19.4% مقارنة بــ 16.8% في نهاية العام السابق. وانخفضت ودائع العملاء بقيمة 2.6 مليار درهم إلى 34.2 مليار درهم .

وأوضح بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك: «ظل الربع الثالث محفوفاً بالتحديات بالنسبة للبنك، وعلينا أن نتوقّع استمرار هذه الوتيرة أقله خلال الأرباع القليلة المقبلة، حيث سيحتاج التعافي التدريجي لبعض الوقت لينعكس على الوضع الاقتصادي، وهناك خطة طرح عدد كبير من المبادرات الرقمية في الأرباع القليلة المقبلة، والتي سيشكل بعضها طرحاً مميزاً وجديداً وسيكون الأول من نوعه في السوق». وأضاف:"باستثناء مواصلة الاحتساب الاحترازي لمخصصات خسائر القروض وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لا تزال جودة الموجودات في دفترنا بحالة جيدة، مدعومة بالطبع بنهج المصرف المركزي الاستباقي للغاية الذي وفر خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة للمقترضين الذين يواجهون التحديات في الوقت الراهن".

انخفاض الطلب

قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك: «انخفض طلب العملاء على القروض إلى حدٍ كبير مع استمرار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد باتباع الحذر، بالإضافة إلى سعر الفائدة المتدني، واللذان يفرضان تحدّيات على مستوى دخل البنك. وللمساعدة في التخفيف من هذا التأثير، اتبع البنك نهجاً استباقياً عمد فيه على تحسين التكلفة، الأمر الذي اتضح بانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 12.2% ، ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 37.4%».

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