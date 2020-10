«نافورة النخلة» الأكبر في العالم

المصدر: دبي - البيان

حصدت «نافورة النخلة» في «ذي بوينت»، الوجهة الأولى لنمط الحياة وتناول المأكولات في دبي من «نخيل»، الرقم القياسي العالمي لـ«موسوعة جينيس للأرقام القياسية™»، كـ«أكبر نافورة في العالم» بعد الاحتفال الرائع بإطلاقها والذي تم عرضه عبر بثّ مباشر في مختلف أنحاء العالم.حضر الاحتفال معالي محمد الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وحشدٌ من الضيوف والمقيمين والسياح الذين شاهدوا تحطيم «نافورة النخلة» للرقم القياسي، واستمتعوا بأغنية حصرية حملت عنوان «دبي كوكب آخر» تم إنتاجها خصيصاً احتفاءً بروح هذه المدينة النابضة بالحياة والملهمة.

وتحتل النافورة التي تشكل احتفالاً بإبداعات دبي وطموحاتها، مساحة تنتشر على أكثر من 14 ألف قدم مربعة تغمرها مياه البحر وتشعّ خلال الليل بأنوار 3 آلاف مصباح «ليد» تنبض بالحياة، وتتميز بمضختها العملاقة التي تقذف المياه إلى ارتفاع 105 أمتار.

محمد الشيباني وسلطان بن سليم خلال استلامهما شهادة موسوعة «غينيس» | تصوير: دينيس مالاري، و زافيير ويلسون

لحظة تاريخية

وقال عمر خوري، المدير التنفيذي لشركة «نخيل مولز» التي تدير «ذي بوينت»: «تعرب نخيل عن امتنانها لقيادة دبي الحكيمة التي مكّنتنا من الحصول على لقب أكبر نافورة في العالم. إنها لحظة تاريخية تؤكد التزامنا الثابت بإضفاء المزيد من التجارب الجديدة والفريدة من نوعها على هذه المدينة بما يخدم جميع أصحاب المصلحة. ونتطلع إلى الإلهام الذي سوف تجلبه هذه النافورة للزوار وللمقيمين وتجّار التجزئة والسياح».

وشهدت الاحتفالات التي تم خلالها الالتزام بالبروتوكولات الصارمة المتعلقة بالصحة والسلامة، مجموعة من العروض الترفيهية والفنية الحية، بما في ذلك عروض الألعاب النارية الساحرة. وتم عزف أغنيتين من أكثر أغاني ديزني رواجاً في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز - Let It Go from Frozen و A Whole New World from Aladdin- احتفاءً بهذه المناسبة العظيمة، وتشكل هاتان الأغنيتان جزءاً من برامج «نافورة النخلة» المنتظمة.

مواعيد العمل

تفتح النافورة أبوابها أمام الجمهور على مدار العام ما بين غروب الشمس ومنتصف الليل، ما يجعل الزوار يستمتعون بأكثر من 20 عرضاً مفصّلاً بـ 5 أشكال مختلفة، حيث تتمايل أعمدة المياه على أنغام مجموعة من الأغاني الشعبية، بما في ذلك الخليجية والبوب والكلاسيكية والعالمية وغيرها، وسوف يستمر كل عرض لمدة 3 دقائق على أن تتم تأديته متكاملاً كل 30 دقيقة. وكشفت «ذي بوينت» عن أرجوحة مائية قابلة للتطبيق على إنستجرام مفتوحة أمام الجمهور بالقرب من منطقة الشاطئ حتى 29 أكتوبر من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية 10 مساءً.

وقال أحمد الخاجه، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»: «إطلاق النافورة يشكل علامة بارزة أخرى، حيث تواصل دبي الترحيب بزوارها في معالمها الشهيرة عالمياً. إن حصد رقم قياسي آخر يُسجل لدبي في الموسوعة يرسّخ مكانة المدينة كوجهة لا بد من زيارتها، حيث يمكن للضيوف من مختلف أنحاء العالم تجربة أفضل المشاهد».

ومن جهته، قال شادي جاد، مدير تسويق أول - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في في موسوعة «غينيس»: يسرّ الموسوعة أن تعلن رسمياً فوز نافورة النخلة بلقب أكبر نافورة في العالم. وهذه النافورة هي مثال آخر على الإنجازات المعمارية لدبي، ويسعدنا أن نعلنها رسمياً Officially Amazing™ (مميز جداً™). وأكد شفيق ناجية، المدير العام لشركة «والت ديزني» الشرق الأوسط، أن ديزني متحمّسة جداً بأن تكون جزءاً من هذا الحدث العالمي الأول، حيث تستضيف أكبر نافورة في العالم أغنيتين خاصتين حاصلتين على جوائز من اثنين من أكثر أفلام ديزني ربحية والمفضّلة لدينا.

