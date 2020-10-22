بالفيديو..دبي تدشن نافورة النخلة الأكبر عالمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الخميس رسميا نافورة النخلة الأكبر عالمياً .

وكانت «نخيل مولز» أعلنت أن «ذي بوينت» التابعة لها، قد استكملت المرحلة الأخيرة من الاستعدادات المتعلقة بالافتتاح الكبير لـ«نافورة النخلة» تحت شعار «بلوغ السحاب» التي شهدت تحطيماً للرقم القياسي وفقاً لـ «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر نافورة من نوعها في العالم.

واقتصر الحضور إلى «ذي بوينت» على حاملي التذاكر، ونظراً للأوضاع الصحية العالمية السائدة حالياً، فإن مجموعة من أفراد الحراسة كانت في استقبال الزوار لمشاهدة هذا الحدث العظيم، وذلك من أجل فحص الحرارة عند كل مدخل في «ذي بوينت»، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء فحص الحرارة مرة أخرى في جميع مطاعم «ذي بوينت» ولدى استخدام الحافلات بعد كل رحلة ذهاب وإياب.

ومن أجل الحفاظ على بيئة آمنة وممتعة، تم نشر ملصقات واضحة تحدد مسافات التباعد الاجتماعي في أرجاء «ذي بوينت» للزوار للاستمتاع بالعرض، وأيضاً تم القيام بإجراءات تعقيم منتظمة طوال يوم الاحتفالات.

برنامج الاحتفال

وبدأت الاحتفالات في «ذي بوينت» عند الساعدة الرابعة من بعد الظهر بعروض ترفيهية حية بما في ذلك وصلات موسيقية تقدمها مجموعة من منسقي الأسطوانات «دي جيه» وعروض الرقص وفناني الأداء وعروض الألعاب النارية الساحرة حتى منتصف الليل، في حين سوف تستضيف بعض المطاعم في «ذي بوينت» الزوار حتى الساعة الثالثة فجراً.

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