وكيل وزارة المالية يترأس اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية بدول التعاون

المصدر: الرياض - وام

ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، الاجتماع الـ 59 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، الذي عقد اليوم افتراضياً.

وبحث الاجتماع، العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، والتوصيات المرفوعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتوصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة، وتوصل الاجتماع إلى العديد من التوصيات، التي سيتم رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

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