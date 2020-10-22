«موديز» تصنّف سندات خطوط أنابيب الغاز الاستراتيجية في أبوظبي عند «Aa2»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

منحت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» للتصنيفات الائتمانية، سندات الاستهلاك المضمونة التي ستصدرها شركة جالاكسي بيدكو المحدودة لخطوط أنابيب الغاز الاستراتيجية في أبوظبي، تصنيف «Aa2»، مع نظرة مستقرة.

وكانت الشركة قد اشترت في يوليو 2020، حصة تبلغ 47.7% في أصول أدنوك لأنابيب الغاز «أسيتكو»، وسيتم استخدام عائدات السندات لإعادة تمويل ديون البنوك الحالية، ودفع تكاليف التحوط والرسوم المرتبطة بها، والتي يبلغ إجماليها حالياً نحو 8 مليارات دولار.

ودخلت شركة «أسيتكو» وهي كيان محدود الغرض أنشئ بموجب قوانين حكومة أبوظبي، (المصنفة Aa2 مستقرة)، وحكومة الإمارات، (المصنفة Aa2 مستقرة) في اتفاقية مدتها 20 عاماً (تنتهي في يونيو 2040) مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لاستئجار شبكة من 38 خط أنابيب برية تغطي 982.3 كيلومتراً في أبوظبي.

وأبرمت «أسيتكو» أيضاً اتفاقية استخدام وتشغيل خطوط الأنابيب لمدة 20 عاماً مع أدنوك، والتي بموجبها تدفع أدنوك تعرفة ثابتة مع التزام بحد أدنى لحجم الشحن أو الدفع، وتتولى أدنوك مسؤولية العمليات والصيانة على نفقتها الخاصة، ويبلغ إجمالي القدرة الإجمالية لخطوط الأنابيب 10.5 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز المبيعات والحقن و161.314 طناً يومياً من سوائل الغاز الطبيعي.

وقال كريستوفر بريدهولت، نائب رئيس موديز ومسؤول الائتمان الأول، إن سندات غالاكسي بيدكو ستعمل على إعادة تمويل الديون التي تم جمعها لتمويل جزئي لشراء حصة من أصول خطوط أنابيب الغاز الهامة في أبوظبي، والاستفادة الائتمانية من تحويل المخاطر إلى «أدنوك»، موضحاً أن بيع حصة أقلية للمستثمرين من المؤسسات يتماشى مع استراتيجية «أدنوك» المعلنة لإطلاق العنان للقيمة في أصولها الوسيطة مع الاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز