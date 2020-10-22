«بادري» تدعو رواد الأعمال لتطوير استراتيجيات التسويق الرقمي

المصدر: الشارقة- البيان

نظمت أكاديمية "بادري" للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، جلسة افتراضية عبر برنامج التطبيقات المرئي «زووم»، تحت عنوان «التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي»، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، حيث استهدفت الجلسة طلاب الجامعة والمستثمرين الجدد ورواد الأعمال.

وتمحورت الجلسة التي قدمها نخبة من خبراء التسويق، حول مستقبل التجارة الإلكترونية والتوجهات المتنامية للشركات العالمية نحو ممارسة الأعمال، عبر المنصات الرقمية في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها جائحة "كورونا".

وأكدت الدكتور منى آل علي، مديرة أكاديمية "بادري" للمعرفة وبناء القدرات، في كلمتها الافتتاحية أهمية الجلسة في تعريف رواد الأعمال على سبل تطوير استراتيجية تسويق فاعلة، لتعزيز قدرتهم على مواصلة العمل والنهوض بمشاريعهم في ظل الظروف الصعبة التي أفرزتها جائحة "كورونا".

وتحدث في الجلسة هشام أختر، مسؤول تنمية المشاريع أول، في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتور محمد ساجد خان، أستاذ التسويق ورئيس قسم التسويق ونظم إدارة المعلومات، كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وسعيد غانم السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق الابتكارات، في حين أدار الجلسة أمل خطيب، مستشارة إدارة أعمال لدى شركة أوليفر وايمان.

وحول التوجه العالمي نحو منصات والتجارة الإلكترونية، وبشكل خاص في الإمارات ومنطقة الخليج ككلّ، قال هشام أختر: «أسهم التقدم التكنولوجي الكبير مثل تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والأتمتة، في تمكين عملية الانتقال السلس إلى قنوات التسويق الرقمي لمختلف القطاعات، إلا أن ذلك يتطلب من رواد الأعمال تبني أدوات تضمن سهولة الاستخدام والمرونة والشفافية على منصاتهم الإلكترونية، والحرص على التواصل مع عملائهم بطرق مبتكرة لتعزيز نمو أعمالهم».

وذكر أختر أنه لضمان استقطاب العملاء، يتوجب على رواد الأعمال تقديم تجربة تسوق سريعة وسهلة سواء في مرحلة التصفح أو التسوق وحتى ما بعد الشراء، الأمر الذي يساعدهم على تحديد الخيارات المفضلة لدى المستهلك والتحديات التي يواجهها، ويمكنهم من التفاعل معه وإنشاء محتوى يلبي احتياجاته، مؤكداً أهمية تطوير الموقع الإلكتروني وأدواته، وتحديث محتواه في تحسين أداء العمل وتحقيق النجاح والتميز.



وأكد الدكتور محمد ساجد خان أستاذ التسويق ورئيس قسم التسويق ونظم إدارة المعلومات، كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في الشارقة، ضرورة إلمام رواد الأعمال بالمبادئ الأساسية في التعامل مع المتسوقين الإلكترونيين، وأن يكونوا على دراية بأسواقهم وأن يتمتعوا بفهم كامل لطبيعة الجمهور المستهدف، وعقليته واحتياجاته، من خلال التمييز بين فئات المتسوقين إلكترونياً، وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة من جهود تطوير المنصات الإلكترونية.

وشدد سعيد السويدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق الابتكارات، الذي أطلق أول شركة ناشئة في التجارة الإلكترونية في عام 1998، على أن ثقة المستهلك هي مفتاح النجاح في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب الشفافية وضرورة تحديد الجمهور المستهدف عند اختيار قناة التسويق، لافتاً في هذا السياق إلى أن منصة «انستغرام» تمثل الخيار الأفضل في حال كان الجمهور المستهدف هو المستهلك الإماراتي.

وقال: أضحى التسويق عبر الشخصيات المؤثرة أكثر تأثيراً في الوقت الراهن نظراً لكثرة متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك يتوجب على رائد الأعمال اختيار الشخصية الملائمة للتسويق لمنتجاته، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من حملته التسويقية".

وكشف تقرير الواقع الرقمي العالمي لشهر يوليو الماضي كشف عن أن 3.96 مليار شخص (51 % من سكان العالم) يستخدمون الآن منصات التواصل الاجتماعي عبر وسائل مختلفة و99% منهم عبر الهواتف المحمولة.

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