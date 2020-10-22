دبي للتأمين توقع اتفاقية "هرئيل" الإسرائيلية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة دبي للتأمين، أنها قامت بالتوقيع على اتفاقية تعاون مع شركة "هرئيل" الإسرائيلية للتأمين.

وذكرت الشركة في بيان نشر اليوم على سوق دبي المالي، أن الاتفاقية ستمكن كلا الطرفين من خدمة الشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

وكانت "هرئيل" أعلنت أواخر سبتمبر الماضي، أن شركتَي التأمين ستوقعان اتفاقا لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات، بحسب ما ورد في "رويترز".

وقالت إن الاتفاق سيتيح لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة والتجارة الجوية والبحرية، في الإمارات، كما سيتمكن مواطنو الإمارات من الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.

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