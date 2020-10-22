غرفة الفجيرة تناقش الإدارة المالية للمشاريع في ظل «كوفيد 19»

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ورشة عمل بعنوان «الإدارة المالية لمشروعك في زمن كوفيد 19»، ضمن سلسلة برامجها التدريبية والتوعوية لرواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدم سلطان الهنداسي المدير العام للغرفة كلمة في افتتاحها، وحاضر فيها حامد آل علي المدرب والمستشار المالي، وشارك فيها أكثر من 50 شخصاً عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد المدير العام للغرفة في كلمته أن الإدارة المالية تعتبر من أهم الأسس الرئيسية في المشاريع بشكل عام، وذلك لما لها من أهمية بالغة في تنظيم العـمل، ونوه بأن مفهوم الإدارة المالية تغير من وظيفة تهـتّم بتوفير الأموال اللاّزمة للمشروع إلى وظيفة تختص باتخاذ القرارات في مجال الاستثمار وفي مجال التمويل، كما تختص بالتخطيط المالي والرقابة المالية، ما يمكن أصحاب ورواد المشاريع من مواجهة التحديات، التي ترتبت على تأثير جائحة «كورونا».

وقال سلطان الهنداسي: إن الغرفة تحرص على مناقشة كل ما من شأنه توفير المعلومات التي يمكن أن يستفيد منها رواد الأعمال في إمارة الفجيرة، لتطوير وإنجاح مشاريعهم، ما يسهم بالتالي لدعم مسيرة التنمية وتنويع مصادر الدخل في الإمارة.

عقب ذلك تناول حامد آل علي محاضر الورشة بالتفصيل محاور الورشة، التي تضمنت القراءة والتحليل الاستباقي لمالية المشروع وحلول وطرق لإدارة التـدفقات النقدية المتأثرة بسبب أزمة (كوفـيد 19)، وسبل تفـعـيل جهاز البيع للمشروع التقليدي والافتراضي وتطوير نموذج عمل للتكيف مع الأزمة.

وأوضح آل علي أن إيجاد مصادر التمويل اللازمة للمشروع هو الهدف الرئيسي لصاحب المشروع، ويأتي ذلك عن طريق زيادة الربحية أو زيادة رأس المال المستثمر وجعل الربحية الأساس في العمل، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لتنفيذ مشروع ما هو تحقيق ربح عال مع الأخذ في الاعتبار مواجهة مسئوليات مالية كثيرة نحو الموظفين والعملاء والموزعين، ما يستوجب استخدام رأس المال استخداماً جيداً ليحقق الربح وإدارة الأصول إدارة جيدة هي من أهم واجبات صاحب المشروع لتحقيق أعلى إنتاجية واتخاذ القرارات بناء على التحليلات المالية، ومعرفة أي البيانات مطلوبة لاتخاذ القرار. ونوه بأنه يجب على المدير المالي لأي مشروع أن يوازن بين السيولة والربحية، بحيث لا يعرض المنشأة لمخاطر العسر المالي أو يزيد من السيولة على حساب الربحية.

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