«إيفولفن وومن» تتعاون مع مركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة للارتقاء برائدات الأعمال في إثيوبيا

المصدر: دبي- البيان

أعلن «إفولفين وومن»، وهو مشروع اجتماعي متخصص في شؤون النهوض بالمرأة في المناطق النامية، توقيع مذكرة تفاهم مع مركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، في إطار سعيهما المشترك لتنمية مهارات النساء في إثيوبيا.

وتشهد الاتفاقية، التي يدعمها المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في إثيوبيا، تدريب وتطوير رائدات الأعمال الناشئات المستفيدات من مركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة طيلة مدة الاتفاقية، التي تبلغ عاماً واحداً. كما ستعمل «إفولفين وومن» مع رائدات الأعمال، لمساعدتهن على تسريع تطوير أعمالهن وتقديم الدعم الشامل لهن، بما في ذلك التدريب وتقديم الخدمات والموارد لتسهيل نجاحهن المالي واستقلال أعمالهن.

وستشهد الاتفاقية أيضاً دعم مشروع «إيفولفن وومن» لجهود النهوض بالمرأة في إثيوبيا عن طريق تعزيز العلاقات المحلية مع صانعي القرار الرئيسيين، والجهات المعنية لتأمين التمويل اللازم للبرنامج، وتزويد رائدات الأعمال بالموارد الضرورية للنجاح.

وقالت آسيا ريشيو، مؤسِسة مشروع «إيفولفن وومن»: «سعداء لشراكتنا مع مركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة، الذي يُعتبر منظمة رائدة في مجال النهوض بالتجارة في إثيوبيا، لتقديم الدعم الكافي لتطوير القدرات الضرورية لرائدات الأعمال في هذا القطاع. كما نهدف من هذا البرنامج إلى تزويد رائدات الأعمال الناشئات ببيئة تدعم مرحلة بدء التشغيل، وتزيد من احتمالية نجاحهن، بمساعدة الدعم الهائل، الذي تقدمه غرفة تجارة وصناعة دبي، حيث إننا نؤمن بأن نجاح المرأة في العمل، يعكس ازدهار المجتمع ونجاح جميع أفراده».

وهنأ عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي كلاً من «إيفولفن وومن»و«مركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة» على شراكتهما الاستراتيجية، مبيناً أن هذه الاتفاقية تعكس الإمكانات الهائلة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإثيوبيا. وأكد أن تضافر جهودهما يكمل التعاون المستمر لمكتب غرفة دبي في إثيوبيا مع مركز تسريع التمكين الاقتصادي للمرأة لدعم وتعزيز التعاون الخارجي في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب في ما يتعلق بالمشاريع والمبادرات، التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضاف: يتمتع قطاع تطوير الأعمال في دبي بمعايير عالية جداً، ما يجعله نموذجاً يمكن استخدامه على نطاق أوسع في مناطق مختلفة من العالم. وتلتزم غرفة دبي بدعم الشركات على اختلاف أنواعها وبجميع مراحل تطورها، بهدف تعزيز حضورها في القارة الأفريقية، بما في ذلك الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال النظام الشامل لدعم الأعمال، والذي يضم المكاتب الدولية لغرفة دبي، ودبي للمشاريع الناشئة، ومجلس سيدات أعمال دبي، إلى جانب الدراسات والأبحاث التي نقوم بإجرائها، وسلسلة المنتديات العالمية للأعمال. وقد أسهم دعمنا الشامل لمشروع«إيفولفن وومن» بتقديمه للشركاء في كينيا، ونعمل حالياً معهم لدعم المشروع في غانا، بعد أن تم الحصول على الترخيص اللازم هناك.

وكان مشروع «إيفولفن وومن» أطلق في وقت سابق من العام الجاري الدورة التدريبية الأولى لريادة الأعمال الاجتماعية، بالشراكة مع جامعة أميتي في دبي ومجلس سيدات أعمال دبي، حيث حصلت المشاركات عبر هذه الشراكة على إمكانية الوصول إلى مركز حاضنة الأعمال في جامعة أميتي لمدة 12 شهراً، مع الاستمرار في تطوير مهاراتهن مع شركائهن في الفنادق.

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