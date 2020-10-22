موشنجيت دبي يطلق لعبتي ركوب هي الأولى من نوعها في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف موشنجيت دبي، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، عن إضافتين جديدتين كلياً تقدَّمان للمرة الأولى على مستوى العالم، وذلك ضمن إطار توسعة منطقة ليونزجيت في المنتزه. وتضفي اللعبتان الجديدتان أجواء فريدة من التشويق والإثارة للزوار خلال عام 2021.

وينتظر منتزه موشنجيت دبي زواره من عشاق ألعاب الإثارة ومحبي فيلم الأكشن الأمريكي الشهير (جون ويك) وفيلم (ناو يو سي مي) لتجريب أحدث لعبتين في منطقة ليونزجيت على ان يتم افتتاح اللعبتين الجديدتين في مطلع عام 2021. وسيحتضن منتزه موشنجيت دبي قطار "جون ويك - أوبن كونتراكت"، وهو أول أفعوانية في العالم مستوحاة من أجواء فيلم الحركة والإثارة (جون ويك)، الذي حصد في أيام عرضه الثلاثة الأولى نحو 600 مليون دولار في شبابيك التذاكر العالمية. أما اللعبة الثانية فستكون الأفعوانية الدوارة الأسرع في العالم "ناو يو سي مي - هاي رولر"، التي تُحاكي أشهر المطاردات السريعة الحافلة بالمنعطفات والالتفافات المشوق في سلسلة أفلام السطو المثيرة (ناو يو سي مي). وسينجح موشنجيت دبي بفضل هذه الإضافات في تحطيم رقم قياسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاحتضانه أكبر عدد من ألعاب الركوب الأفعوانية ضمن مُنتزه واحد.

بدوره قال السيد دينيس باسكال المدير العام لمتنزه موشنجيت دبي: "سنستهل عام 2021 بزخمٍ لافت عبر منح ضيوفنا وزوّارنا فرصة الاستمتاع بمعالم جذب ترفيهية مذهلة لم يسبق لهم تجربتها من قبل. ونحن من خلال ذلك نؤكد التزامنا الدائم باستكشاف طُرق جديدة لإثراء مختلف تجارب منتزه موشنجيت دبي، ونحن نترقب بفارغ الصبر تحطيم أقوى الأرقام القياسية العالمية مع إضافة لُعبتي الركوب الجديدتين كلياً، اللتان نثق بأنهما ستستحوذان على أعجاب كافة الزوار وخاصة عُشاق الإثارة والتشويق".

وسينطلق قطار "جون ويك - أوبن كونتراكت" الأفعواني على مسارٍ رُباعي الأبعاد بطول 310 متر، بسرعة تصل إلى 64 كيلومتراً في الساعة، ما سيتيح له الاندفاع بقوة تسارع تبلغ 2.8. وبعد دخول الزوار إلى فندق "ذا كونتيننتال" المستوحى من أحداث الجزء الأخير لفيلم (جون ويك) ، سيُتاح لهم خوض رحلة مذهلة تُحاكي الأجواء الملحمية المشوقة لعالم (جون ويك) ، أثناء استمتاعهم باندفاع القطار الأفعواني باتجاه الأمام والخلف على مسار رُباعي الأبعاد.

من جهة ثانية، ستنطلق لعُبة السيارة الأفعوانية الدوارة "ناو يو سي مي - هاي رولر"بسرعة تصل إلى 70 كم في الساعة، ليشعر الزوار وكأنهم وسط سباقٍ ملحمي لخيول جامحة يتسابق فُرسانها لمُجابهة قوى الشر والإجرام. ولن يُختبر الزوار تجربة أكثر أثارة وتشويقاً في أي لعبة أخرى مُشابهة؛ حيث تتميز اللعبة بالدوران في حلقات غير معكوسة يليها السقوط بزاوية عمودية، بالإضافة إلى حركات دوران بهلوانية عمودية باتجاه الأعلى والأسفل، والدوران 180 درجة على مسار اللعبة.

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