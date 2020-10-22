طيران الإمارات تشغّل "A380" إلى عمّان اعتبارا من 4 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، اليوم عن تشغيل طائرة إيرباص A380 على خط عمّان في إطار تعزيز خدماتها إلى العاصمة الأردنية لتصل إلى 10 رحلات أسبوعياً.

ويؤكد رفع عدد الرحلات بين دبي وعمّان التزام الناقلة نحو عملائها في الأردن، وتوفير مزيد من الخيارات لسفرهم بأمان إلى دبي ومنها وعبرها إلى الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأقصى.

وسوف تبدأ الطائرة العملاقة خدمة المسافرين من وإلى عمّان اعتباراً من 4 نوفمبر المقبل.

وتشغل طيران الإمارات طائراتها A380 حالياً إلى كل من القاهرة وباريس ولندن هيثرو وجوانزو وموسكو.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة.

وسوف تواصل طيران الإمارات إعادة هذه الطائرة الشهيرة إلى الخدمة وفقاً لتطورات الطلب والموافقات التشغيلية. وأعادت الناقلة مؤخراً تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة على طائرات A380، بما في ذلك الصالون الجوي وحمّام الشاور سبا، وفق احتياطات وتدابير للمحافظة على صحة وسلامة الركاب.

وسوف تخدم الطائرة A380 خط دبي/ عمّان ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 903" مطار دبي الدولي في الساعة 2:05 بعد الظهر لتصل إلى عمّان في الساعة 3:30 عصراً.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 904" من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 5:10 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 10 ليلاً (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وعمّان).

ويتضمن الجدول الموسع رحلات أخرى لطيران الإمارات بين دبي وعمّان. وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 905" مطار دبي الدولي في الساعة 10:15 ليلاً لتصل إلى عمّان في الساعة 11:40 ليلاً.

وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 906" من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 1:45 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 6:40 صباحاً وفي الوقت المناسب لالتحاق الركاب برحلات الناقلة إلى الوجهات الرئيسة التي يقصدها المسافرون من الأردن عادةً، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا ووجهات في الشرق الأقصى.

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