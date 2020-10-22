توقعات بارتفاع الطلب على السفر الجوي بالمنطقة 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا»، انخفاض معدلات الحركة الجوية للمسافرين من وإلى وضمن منطقة الشرق الأوسط، على مدار 2020 بكامله بنحو 30 % من المستويات المسجلة في 2019، على أن يرتفع الطلب تدريجياً في 2021، مشيراً إلى أن المنطقة لن تعود إلى المستويات السابقة حتى نهاية 2024.

وقال محمد علي البكري نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط، في مؤتمر أمس عن بعد، إنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في المنطقة إلى 45 مليون مسافر عام 2020، مقارنة مع 155 مليون مسافر في 2019.

وتوقّع البكري ارتفاع الطلب في عام 2021، بحسب التوقعات، إلى 45 % من المستويات المسجلة في عام 2019، لتصل إلى 90 مليون مسافر من وإلى وضمن منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن المنطقة لن تعود إلى المستويات التي سجلتها في 2019 حتى نهاية 2024.

وذكر أنه من المقدر أن تخسر الشرق الأوسط نحو 1.7 مليون وظيفة في قطاع النقل الجوي والقطاعات المرتبطة خلال 2020، حيث يمثل الرقم حوالي نصف عدد الوظائف المرتبطة بقطاع النقل الجوي في المنطقة، والبالغة 3.3 ملايين، مشيرة إلى خسارة حوالي 323 ألف وظيفة في قطاع النقل الجوي خلال العام الجاري، بما يشكل 46 % من مجموع الوظائف المرتبطة بالقطاع إقليمياً والبالغة 595 ألف وظيفة.

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