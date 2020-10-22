«دبي للسلع المتعددة» يبرم شراكة مع «بول أند روو للضيافة والاستثمارات»

المصدر: دبي- البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «بول أند روو للضيافة والاستثمارات»، أمس، إبرام شراكتهما الثانية. وبموجب هذه الشراكة، تعتزم الشركة إطلاق مفهوم جديد للتجزئة والأطعمة والمشروبات خلال الربع الثاني 2021 في قلب سنترال بارك أبراج بحيرات جميرا، مما يشكل موقعاً مثالياً لمجتمع يضم أكثر من 100,000 شخص من السكان والزوار.

ووقع المركز اتفاقية تأجير مدتها 10 سنوات تتضمن تسليم مساحة عصرية من 3 طوابق مخصصة للتجزئة والأطعمة والمشروبات مع شركة «بول أند روو»، المتخصصة بتوفير مفاهيم محلية رائدة ومسؤولة اجتماعياً مثل Tom & Serg، وThe Sum Of Us وCommon Grounds.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «المفهوم الذي نعمل على تصميمه وبنائه فريدٌ من نوعه، ما يجعل هذا المشروع خطوة مهمة ليس فقط بالنسبة إلينا ولمجتمعنا الأوسع الذي يضم 100,000 شخص، ولكن أيضاً لزوار المنطقة والمجتمعات المجاورة لنا في دبي. تعد منطقة أبراج بحيرات جميرا واحدة من أكثر المجتمعات نشاطاً وتنوعاً وحيويةً في دبي. ويرتقي المركز بتجربة السكان والزوار، ويرسخ سمعته كوجهة مفضلة بدبي للعيش والعمل والنمو».

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