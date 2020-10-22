«دبي المالي العالمي» يستضيف دفعة الطلبة الإماراتيين بـ«الاقتصاديين الشباب»

المصدر: دبي- البيان

استضاف مركز دبي المالي العالمي، الدفعة الأولى من الطلبة الإماراتيين، ضمن برنامج الاقتصاديين الشباب، التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

ويعد برنامج الاقتصاديين الشباب الأول من نوعه في العالم العربي، ويهدف إلى صقل المهارات الشابة، وإعدادهم للقيادة في المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة.

ونظم مركز دبي المالي العالمي، ورشة عمل عقدت في «فينتك هايف - أفينيو البوابة»، حضرها 50 شاباً وشابة، المنتسبين إلى الدورة الأولى من البرنامج، وتخللها جلسات ترأسها مجموعة من المتحدثين، من بينهم عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب عدد من كبار الإداريين في المركز المالي.

واستعرض عيسى كاظم، خلال كلمته الافتتاحية، رؤية المركز المالي، الذي يعد موطناً لأكثر من 2500 شركة، من بينها أكثر من 230 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية. واطلع المشاركون على آلية مساهمة القطاع المالي، باعتباره ثالث أكبر مسهم بين القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

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