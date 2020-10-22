شراء انتقائي يدعم تماسك الأسهم

المصدر: أبوظبي- رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، أمام ضغوط بيعية واصلت النيل من بعض الأسهم القيادية، مدعومة في ذلك بمشتريات انتقائية، استهدفت الأسهم الدفاعية في قطاعات مختلفة، وهو ما رفع السيولة قرب حاجز 750 مليوناً.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.44% إلى 2171.8 نقطة مع تراجع البنوك والسلع والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 0.02% عند 4543.69 نقطة بدعم أسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات والسلع. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 744.9 مليون درهم، منها 203.35 ملايين في دبي، و541.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 335.9 مليون سهم، موزعة بواقع 228.5 مليوناً في دبي، و107.4 ملايين في أبوظبي، من خلال 5192 صفقة. واستحوذت 3 أسهم على 46.4% من السيولة يتصدرها «العالمية القابضة» ثم «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري».

سوق دبي

وضغط على سوق دبي تراجع قطاع البنوك 1.38% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 3.39% فيما نما «دبي الإسلامي» 0.24% فقط، ونزل قطاع النقل 0.34% مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 0.95% فيما زاد «الخليج للملاحة» 7.31% واستقر «العربية للطيران».

ونزل قطاع الاستثمار 0.56% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.87%، فيما نما «سوق دبي المالي» 0.24% واستقر «شعاع كابيتال»، بينما ارتفع قطاع العقار 0.93% مع صعود «داماك» 14.43% و«إعمار مولز» 0.7% فيما هبط «إعمار العقارية» 1.13% و«إعمار للتطوير» 1.33% و«ديار» 1.06%.

وهيمن «داماك» على النشاط، مستقطباً 31.16 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 31 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 25.7 مليون درهم. وحقق «داماك» أكبر ارتفاع، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً 3.41%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 47.55 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.04% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.18%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 0.53% و«أبوظبي الإسلامي» 0.48%، وزاد قطاع الاتصالات 0.24% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونما قطاع الطاقة 0.12% بعد صعود «دانة غاز» 0.71%، فيما انخفض «طاقة» 0.69% واستقر «أدنوك للتوزيع». وانخفض قطاع العقار 0.45%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.49% مع هبوط «العالمية القابضة» 0.26% و«الواحة كابيتال» 2.88% فيما ارتفع «إشراق» 0.97%.

وتزعم «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً 146.3 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 117.7 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 81.6 مليوناً، وحقق «الجرافات البحرية» أكبر ارتفاع بنسبة 11.47%، فيما كان «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأكثر انخفاضاً 4.92%. وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 108.5 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

إفصاحات

- أعلنت شركة «إعمار مولز» استقالة عبد الرحمن الحارب بأثر فوري من منصبه عضواً في مجلس إدارة الشركة.

- منحت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني شركة «الصقر الوطنية للتأمين» تصنيفاً ائتمانياً محلياً قوياً حسب معايير التصنيف لدول مجلس التعاون الخليجي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة توقعاتها على قدرة الشركة بالاستمرار في تحقيق أرباح اكتتابية، والمحافظة على ملاءة رأس المال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز