824 مليوناً صافي دخل «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في الربع الثالث بنمو 116%

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2020، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 41.6% على أساس ربعي في صافي دخلها ربع السنوي المعدل، ونمواً بنسبة 116.2% على أساس سنوي في صافي دخلها ربع السنوي، وذلك نتيجة الاستراتيجيات والبرامج الفعّالة، التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحسين أداء عملياتها التشغيلية، إضافة إلى تحقيق الشركة مكاسب رأسمالية من خلال بيع حصتها في شركة «خزنة داتا سنتر».

وارتفع صافي دخل الشركة في الربع الثالث بنسبة 116.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 824 مليون درهم مقارنة بـ 381 مليون درهم في الربع الثالث 2019. ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى المكاسب الرأسمالية البالغة 519 مليون درهم، والتي حصلت عليها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نتيجة بيع حصتها في شركة «خزنة داتا سنتر». وباستثناء مبلغ الـ 519 مليون درهم باعتباره ميزة غير متكررة، حققت الشركة صافي دخل في الربع الثالث 2020 بواقع 305 ملايين درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.6% مقارنة بالربع المنصرم.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثاني، لتصل إلى 2.69 مليار درهم، ما يعكس أولى بوادر الانتعاش في النشاط الاقتصادي، وتعافي القطاع السياحي .

وشهدت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في الربع الثالث من عام 2020 نمواً بنسبة 2.0% لتصل إلى 1.33 مليار درهم مقارنة بـ 1.31 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2020. ويرجع هذا النمو إلى زيادة قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك بنسبة 2.8% لتصل إلى 6.59 ملايين مشترك، فضلاً عن الزيادة في متوسط الإيرادات لكل مستخدم.

وأعلنت الشركة نهاية الربع الثالث تعيين فهد الحساوي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بالإنابة، وأحمد جلفار، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة الشركة، عضواً منتدباً للشركة، بعد مغادرة الرئيس التنفيذي السابق يوهان دينليند، في خطوة تستهدف تنفيذ نموذج العمليات الجديد والاستراتيجية، التي يجري العمل عليها حالياً.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة: مع بدء انتعاش القطاعات الاقتصادية في الإمارات، يسرنا رؤية بوادر مشجعة على تعافي عملياتنا وقطاعات أعمالنا الرئيسة، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

ومقارنة بالربع الثاني من العام 2020، الذي شهد عمليات إغلاق واسعة النطاق أدت بدورها إلى فرض قيود على الأنشطة التجارية ليس في الإمارات فحسب وإنما في جميع أنحاء العالم، تُظهر نتائج الربع الثالث تحسناً جيداً في عملياتنا، فقد ارتفعت إيراداتنا ربع السنوية بنسبة 0.7% بالمقارنة مع الربع السابق لتصل إلى 2.69 مليار درهم.





الهاتف الثابت



بلغت إيرادات خدمات الهاتف الثابت في الربع الثالث 637 مليون درهم، وهو ما يعكس استقراراً طفيفاً مقارنة بالربع المنصرم. وواصلت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت نموها التدريجي، لتصل إلى 228 ألف مشترك بنهاية الربع الثالث، ما أدى إلى زيادة إيرادات الهاتف الثابت خلال الأشهر التسعة الأولى 2020 بنسبة 4 % تقريباً- مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 - لتصل إلى 1.92 مليار درهم.

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