2515 هبة عقارية في دبي بـ13 ملياراً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

وثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 2515 هبة عقارية بقيمة 13 مليار درهم منذ بداية 2020، وكانت حصة هبات الأراضي هي الأعلى مقارنة بهبات الشقق السكنية والتجارية والفلل السكنية. وطبقاً لبيانات الدائرة، فقد جرى تسجيل 10.7 مليارات درهم قيمة معاملات 725 قطعة أرض سكنية وتجارية تركزت في مناطق نخلة جميرا (39 معاملة) والثنية الرابعة (29 معاملة) ووادي الصفا 2 (27 معاملة) ووادي الصفا 3 (21 معاملة).

وبحسب البيانات، جرى تسجيل 2.1 مليار قيمة معاملات هبة 1668 وحدة سكنية وتجارية تركزت في مناطق الخليج التجاري (271 معاملة) ومرسى دبي (265 معاملة) تلتها منطقة برج خليفة (118 معاملة). كما سجلت الدائرة 186 مليون درهم معاملات هبة 122 فيلا سكنية تركزت في مناطق الثنية الرابعة (34 معاملة)، واليلايس 1 (30 معاملة) ووادي الصفا 7 (12 معاملة) وحدائق الشيخ محمد بن راشد (12 معاملة).

والهبات العقارية تقدم عموماً من مالك العقار (كامل/‏‏ جزئي) للأقارب من الدرجة الأولى كالزوج للزوجة، ومن الأب للابن. ويتحتم تسجيلها في دائرة الأراضي والأملاك وفقاً لإجراءات تتطلب وثائق وبيانات محددة.

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