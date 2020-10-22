فنادق الحبتور توسّع خدمات الطعام الكوشر

المصدر: دبي – البيان

أصبحت فنادق الحبتور، بالاشتراك مع شركة «إليز كوشر كيتشن»، أول مجموعة فندقية تضيف المأكولات والمشروبات الحلال بحسب أحكام الديانة اليهودية (كوشر) إلى قائمة أطباقها في الإمارات العربية المتحدة. وتعزيزاً للجهود المستمرة إلى تلبية احتياجات ومتطلبات الجالية اليهودية التي تزور دولة الإمارات، عمدت المجموعة الفندقية في الحبتور سيتي إلى توسيع خدمات الطعام الكوشر وبادرت، في خطوة هي الأولى من نوعها في الدولة، إلى تأمين خدمة الطعام الكوشر إلى الغرف على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يتيح للضيوف تناول أطباق لذيذة مراعية للأحكام اليهودية ومحضَّرة وفقاً لمعايير شهادة OU، فيما يسترخون في غرفهم.

وستشمل قائمة الطعام الخاصة بخدمة الغرف مجموعة مختارة من أطباق الفطور، وكذلك من أطباق الكوشر المفضّلة، منها مشروبات كوشر مصنوعة من العنب، وقائمة طعام خاصة بالأطفال ومراعية لمعايير شهادة OU التي يُعرَف بأنها الشهادة الأكثر موثوقية في العالم في هذا المضمار.

خطوة إضافية

وقال فريدريك رينيش، مدير عام المجموعة الفندقية في الحبتور سيتي: «بعد ردود الفعل الإيجابية التي تبادرت إلينا فور إطلاق خدمة الطعام الكوشر الشهر الماضي، قررنا أن نقطع خطوة إضافية إلى الأمام. فبات بإمكان الضيوف أن يطلبوا الآن المأكولات والمشروبات الكوشر فيما يستريحون داخل غرفهم على مدار الساعة، وهناك أيضاً مجموعة من الأطباق المفضّلة الخاصة بالأطفال».

تتطلع المجموعة الفندقية في الحبتور سيتي، إلى جانب الفنادق الأخرى التابعة لها في دولة الإمارات، إلى العمل مع شركة «إليز كيتشن» كي يمضي الضيوف تجربة ممتعة لا تُنسى.

الفنادق التي تقدّم خدمة الطعام الكوشر في الغرف 24/‏7 هي هيلتون دبي الحبتور سيتي، وV Hotel (ڤي هوتيل) كوريو فنادق من هيلتون، وحبتور بالاس، LXR Hotels and Resorts.

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