تأهل 10 شركات ناشئة لبرنامج مسرعات «انطلاق» بينها 3 إسرائيلية

المصدر: دبي – البيان

أعلن مركز «انطلاق» المبادرة الأولى في دبي المخصصة للشركات الناشئة العالمية المبدعة في قطاعات السياحة والسفر والطيران، عن قائمة الشركات العشر المتأهلة للمشاركة في برنامج مسرعات انطلاق ضمن المجموعة الرابعة، وهو ما سيسهم في تسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها المدينة من أجل المحافظة على ريادة الأعمال في هذه القطاعات الرئيسية وضمان التميز بها.

وجاء الإعلان عن القائمة بعد استئناف دبي استقبال السياح الدوليين من 7 يوليو الماضي، وتوجيه الدعوة للشركات الناشئة المبدعة في أنحاء العالم لإيجاد حلول مبتكرة تحت شعار «السفر الآمن في عالم بعد كوفيد»، وذلك ضمن 5 تحديات مهمة في المجالات المؤثرة على تجارب الزوار، والتي تشمل: التسوق، طرق الدفع ونقاط الاتصال الأخرى، التفاعل والولاء، وإضفاء الطابع الشخصي، وسهولة الوصول.

زيادة الطلبات

وشهد هذا العام إقبالاً على المشاركة في برنامج المسرعات ليسجل زيادة ملحوظة في عدد الطلبات وبنسبة 30 % مقارنة بـ2019.

وتعتبر القائمة النهائية للشركات لهذا العام لبرنامج المسرعات ضمن المجموعة الرابعة أكثر تنوعاً وشمولية، حيث إنها تضم ولأول مرة 3 شركات ناشئة من إسرائيل، هذا إلى جانب 5 شركات من أوروبا، وواحدة من الولايات المتحدة، وأخرى من آسيا، كما تتميز المجموعة الرابعة ولأول مرة كذلك بوجود 3 شركات ناشئة بقيادة نسائية وشركتين ذواتي تأثير اجتماعي.

ورش عمل

وسوف تشارك الشركات الناشئة المتأهلة على مدار الأسابيع الثمانية المقبلة في ورش عمل لإمكانية توسيع نطاق أعمالها تحت إشراف وتوجيه الشركاء الرئيسيين لمركز انطلاق وهم مجموعة الإمارات، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وأكسنتشر، ومايكروسوفت، الذين سيوفرون كافة التسهيلات التي ترشدهم لكيفية تخطيط استراتيجية الدخول للسوق، وكذلك الاستفادة من منظومة الشركاء بما يمكنهم من اختبار وتنفيذ حلولهم. كما سيتم في آخر البرنامج إشراكهم في جيتكس فيوتشر ستارز – الفعالية الأهم في المنطقة للتقنية والشركات الناشئة، حيث سيتم توفير مساحة عرض لهم.

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