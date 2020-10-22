«سيتي سكيب إنتلجنس» تفتح ترشيحات «النخبة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت منصة سيتي سكيب إنتلجنس، بوابة تحليل الأسواق العقارية بالمنطقة، إطلاق قائمة النخبة في القطاع العقاري، والتي تُمثل تصنيفاً يضم 10 من أبرز الشخصيات الاستثنائية وأكثرها تأثيراً على القطاع في المنطقة، ممن تم ترشيحهم من قبل زملائهم وأقرانهم في القطاع بهدف تسليط الضوء على جهودها في التصدي للتحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020 وأظهرت قدراً كبيراً من المرونة في مساعي تطوير السوق العقاري.

ويتم تقديم الترشيحات لغاية موعد أقصاه 30 أكتوبر، وتتولى لجنة مستقلة تقييم 50 مشاركة لتكريم أبرز الشخصيات التي نجحت في صياغة المشهد الحالي والمستقبلي للقطاع في الشرق الأوسط. بدءاً من المسؤولين الحكوميين، مروراً بالمطورين العقاريين المُلهمين والوسطاء العقاريين المميزين، ووصولاً إلى المستثمرين والمهندسين المعماريين المبتكرين.

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